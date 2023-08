Bảo Thy vướng tranh cãi khi trình diễn trên sàn catwalk, chính chủ nói gì?

Vào ngày 10/8, dàn người đẹp nổi tiếng trong showbiz Việt là Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Mâu Thủy, siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Kim Duyên... đã có mặt tham gia show thời trang tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, nữ ca sĩ Bảo Thy cũng xuất hiện tại sự kiện này. Giọng ca Công chúa bong bóng đảm nhận vai trò quan trọng là hát và catwalk mở màn cho chương trình.

Mới đây, clip hậu trường chuẩn bị cho sự kiện này được đăng tải khiến khán giả quan tâm. Bên cạnh những lời khen ngợi về giọng hát, Bảo Thy vướng tranh cãi vì phần catwalk chưa được chuyên nghiệp, thậm chí còn nhận xét dáng đi của nữ ca sĩ 8x như đi chợ. Tuy nhiên, số khán giả khác lại bênh vực và cho rằng Bảo Thy là ca sĩ, phần trình diễn tự tin như vậy đã là điểm cộng lớn: "Chị là ca sĩ chứ không phải người mẫu chuyên mà bị chê suốt", "Bảo Thy là ca sĩ hát trong show mà bắt đi catwalk giỏi như người mẫu"...

Trước những lời tranh cãi của khán giả, Bảo Thy đã lên tiếng tự nhận bản thân khi đi trình diễn còn chưa đẹp: "Chiếm trọn spotlight nhiều lắm rồi cả nhà. Đi xấu nhất nên chiếm hết mọi ánh nhìn".

Bảo Thy vướng tranh cãi vì đoạn video hậu trường khi đi trình diễn tại một fashion show (Nguồn: @d.a.m_studio)

Nữ ca sĩ 8x đã thẳng thắn thừa nhận khả năng catwalk của bản thân còn yếu

Khi trình diễn tại show, Bảo Thy lại được khán giả khen ngợi vì khác xa với luyện tập, những bước đi đầy mạnh mẽ và tự tin

Bảo Thy là ca sĩ đình đám vào những năm 2000, cùng thời với Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh... Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng và nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia cuộc Miss Audition 2006. Trong chương trình này, Bảo Thy và Vương Khang lựa chọn trình bày hai ca khúc nhạc Hàn lời Việt mang tên 10 minutes và Please tell me why. Chính nhờ màn biểu diễn này đã giúp tên tuổi của Bảo Thy vụt sáng.

Năm 2019, Bảo Thy bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Phan Lĩnh. Nữ ca sĩ luôn lên tiếng bảo vệ bạn đời và hạn chế chia sẻ hình ảnh của chồng lên mạng xã hội để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống gia đình. Sau khi kết hôn, Bảo Thy tập trung vào chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh, hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Bảo Thy là một ca sĩ nổi tiếng, được đông đảo khán giả biết tới vào những năm 2000