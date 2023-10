Bão số 5 di chuyển khó lường, vùng ảnh hưởng rộng

Vào 13 giờ chiều nay (18/10), tâm bão trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đất liền khu vực Quảng Trị-Thừa Thiên Huế khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Những giờ qua, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, hướng về vịnh Bắc Bộ và tiếp tục mạnh thêm. Từ khoảng 20/10, do tương tác với không khí lạnh nên diễn biến bão phức tạp, khó lường.

Với kịch bản này, trong 24 giờ tiếp theo (tính từ 13 giờ chiều 18/10), bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 19/10, tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 20/10, tâm bão trên khu vực vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 48-72 giờ tiếp theo, do tương tác với khối không khí lạnh từ phương Bắc, bão đổi hướng Nam Tây Nam, di chuyển quanh vịnh Bắc Bộ trước khi suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 21/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Nam và suy yếu thêm.

Nhận định về đường đi của bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam chiều nay gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ đêm 18/10 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ gần sáng ngày 20/10, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam sóng biển cao 2-4m, vùng biển Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ gần sáng và ngày 19/10 sóng biển tăng cao 2-4m, sau tăng lên 3,0-5,0m. Toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển trên khu vực này đều chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Từ chiều 18/10 đến sáng 19/10, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ đêm 19/10, vùng ven biển Bắc Bộ, khu vực Nam Đồng Bằng, khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cũng từ đêm 19/10, mưa lớn trên khu vực Trung Trung Bộ giảm dần.

Nhận định xa hơn, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.