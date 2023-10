Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, miền núi trời rét về đêm và sáng

Sáng 18/10, trả lời PV VTC News, một chuyên gia khí tượng thuỷ văn cho biết, khoảng 20-21/10 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta, đêm và sáng khu vực vùng núi trời rét, đồng bằng trời lạnh. Dự báo Sa Pa, Mẫu Sơn, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống khoảng 11-13 độ C.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, ngày và đêm 19/10, khu vực Đông Bắc và ven biển Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này cũng giảm khoảng 2-3 độ C so với ngày hôm trước.

Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm 2-3 độ C trong ngày 20-21/10 sau khi đón không khí lạnh.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Tại Hà Nội, theo cập nhật của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hôm nay 18/10, nhiệt độ thấp nhất tại Thủ đô là 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Ngày 19/10, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội ghi nhận khoảng 29 độ C, các ngày 20-21/10 dao động 26-27 độ C, thời tiết mưa vừa đến mưa to.

Cũng theo cơ quan khí tượng, lúc 7h ngày 18/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Tây Tây Bắc, cách đất liền khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10km/h.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ, có thể mạnh lên thành bão - cơn bão số 5.

Ngày và đêm 18/10, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Hà Tĩnh, Quảng Bình mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Trong ngày 18/10, Đà Nẵng, Quảng Nam mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Từ 19/10, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 18/10, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Mưa lớn trên khu vực Đông Bắc và ven biển Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/10.