Bão số 4 diễn biến phức tạp, Bắc Bộ và Bắc Trung bộ mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 7-10, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Như vậy, trong 3 giờ qua, bão số 4 giữ nguyên cường độ và di chuyển rất chậm

Đến 10 giờ ngày 8-10, bão số 4 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 114 độ Kinh Đông, mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Nam.



Đến 10 giờ ngày 9-10, bão số 4 ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 12,6 độ Kinh Đông, mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 230 km về phía Đông.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16; biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2-4 m, riêng vùng biển phía Bắc sóng cao 4-6 m, vùng gần tâm bão sóng cao 7-9 m.

Đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 6-10 đến 8 giờ ngày 7-10 có nơi trên 120 mm như: Tân Đồng (Yên Bái) 197,2 mm, Quản Bạ (Hà Giang) 124,8 mm, Hùng Đức (Tuyên Quang) 187 mm, Nghinh Tường (Thái Nguyên) 140,6 mm, Thanh Ba (Phú Thọ) 144 mm,...

Dự báo ngày 7-10, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Chiều và đêm 7-10, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.