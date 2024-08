Bão Shanshan là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Nhật Bản trong nhiều thập kỷ

Bão Shanshan đã đổ bộ vào đảo Kyushu ở phía Nam Nhật Bản vào sáng 29/8 (theo giờ địa phương), làm gián đoạn các chuyến bay, dịch vụ tàu hỏa và hoạt động của một số nhà máy. Với sức gió lên tới 252 km/h, bão Shanshan là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Nhật Bản kể từ năm 1960.

Liên quan tới bão Shanshan, 3 thành viên trong cùng một gia đình đã thiệt mạng trong một trận lở đất, 1 người mất tích và ít nhất 80 người bị thương.

Hãng hàng không Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy hơn 1.000 chuyến bay nội địa và 4 chuyến bay quốc tế vào ngày 29/8 và 30/8, ảnh hưởng đến hơn 44.000 hành khách. Singapore Airlines đã hoãn 2 chuyến bay đến và đi từ sân bay Fukuoka.

Các nhà khai thác đường sắt đã đình chỉ hầu hết các chuyến tàu cao tốc Shinkansen giữa Hakata trên đảo Kyushu và thành phố Tokyo. Hầu hết dịch vụ bị ảnh hưởng đều ở các địa phương phía Tây Nhật Bản, cụ thể là Kyushu, Chugoku và Shikoku.

Bão đã hạ cấp nhưng cơn bão di chuyển chậm này dự kiến sẽ tiếp cận các khu vực miền Trung và miền Đông Nhật Bản - bao gồm cả Tokyo - vào khoảng cuối tuần này. Cơ quan Khí tượng Nhật Bả đã ban hành cảnh báo bão khẩn cấp mức cao nhất, khi dự kiến xảy ra thảm họa do bão có quy mô chỉ diễn ra hàng chục năm một lần.

Không giống như cảnh báo mưa lớn, cảnh báo khẩn cấp về bão thường được công bố khoảng 12 giờ trước khi tâm bão dự kiến sẽ đến, qua đó giúp người dân có thời gian sơ tán. Đối với bão Shanshan, cảnh báo khẩn cấp đã được ban hành vào ngày 29/8 khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản khuyến báo về lũ lụt, lở đất và gió mạnh có thể thổi bay một số ngôi nhà.

"Cần hết sức thận trọng vì dự báo có gió mạnh, sóng lớn và thủy triều cao chưa từng thấy cho đến nay" - ông Satoshi Sugimoto, Giám đốc dự báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, phát biểu tại một cuộc họp báo.

Cơ quan thời tiết Nhật Bản đã cảnh báo rằng "nguy cơ xảy ra thảm họa do mưa lớn có thể nhanh chóng leo thang" ở phía Tây nước này hôm 30/8. Hơn 5 triệu người dân Nhật Bản đã được khuyến cáo sơ tán. Chính quyền thành phố Kunisaki ở vùng Oita của đảo Kyushu đã cảnh báo người dân "sơ tán đến nơi an toàn hoặc nơi cao hơn như tầng hai của ngôi nhà" do nguy cơ lũ lụt.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết ít nhất 80 người đã bị thương trên khắp Kyushu.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình công cộng NHK, trong vòng 24 giờ cho đến đêm 30/8, lượng mưa có thể lên tới 400 mm ở Shikoku, 300 mm ở phía Bắc Kyushu và Tokai, 250 mm ở Kanto-Koshin, 200 mm ở Chugoku và Kinki, 150 mm ở phía Nam Kyushu.