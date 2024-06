Bảo Anh cho biết tên này do mẹ cô đặt cho cháu ngoại, đó là: Nguyễn Bảo Thiên Di. Nói về ý nghĩa tên con gái, Bảo Anh chia sẻ: "Bé Misumi tên là Nguyễn Bảo Thiên Di. Đây là tên mà bà ngoại đặt cho Misumi. Thiên Di có nghĩa là tự do, còn Bảo là bảo vật. Dù là vật báu nhưng con vẫn sẽ luôn được tự do".

Bảo Anh tiết lộ tên thật của con gái đầu lòng.

Cùng với đó, Bảo Anh mong muốn có thể nuôi dưỡng sự tự tin, yêu thương cuộc sống cho con. "Sự tự tin sẽ khiến mình đẹp. Bảo Anh sẽ không làm cho con cảm thấy rằng mình cần cái gì hơn mà sau này con bước ra cuộc sống, con sẽ tự nhận thức mọi thứ, tự quyết định cuộc đời của mình".

Cuối tháng 4, Bảo Anh công khai hình ảnh của con gái. Giọng ca Từng là của nhau cho biết có ý định giấu con đến năm bé 18 tuổi nhưng sau đó quyết định chia sẻ với công chúng.

Con gái đầu lòng của Bảo Anh có vẻ ngoài giống mẹ, hai má phúng phính cùng đôi mắt to tròn. Cô bé tên Misumi. Bảo Anh cho biết cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn từ khi có con. Cô luôn cố gắng dành thời gian cho bé nhiều nhất có thể. "Từ lúc làm mẹ, tôi cảm giác như sinh ra lần nữa. Con mang đến cho tôi chân trời, hạnh phúc mới", ca sĩ nói.

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng Misumi khá ngoan, có thể cảm nhận điều mẹ nói. Con gái ăn uống, đi ngủ đúng giờ, tuân thủ một số kỷ luật do mẹ đặt ra. Người đẹp cũng có mẹ đỡ đần cô trong việc chăm sóc bé. Bảo Anh mong khi con lớn lên sẽ có tính tự lập, sống tự tế.

Cuộc sống của Bảo Anh thay đổi nhiều kể từ khi có con gái.

Chia sẻ về việc không tiết lộ thông tin về bố của Misumi, Bảo Anh cho biết cô muốn giữ sự bình yên trong cuộc sống. Trước đó, người bạn thân thiết của nữ ca sĩ là Dương Triệu Vũ ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải một đại gia: "Nhiều người sẽ thắc mắc sao Bảo Anh không tìm một đại gia để sinh con cho người đó, nhưng nếu quyết định như vậy thì đâu phải Bảo Anh mà tôi yêu quý - một người dám nghĩ, dám làm, dám sống".

Nam ca sĩ cũng cho biết lý do Bảo Anh quyết định sinh con ở giai đoạn này bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ và những cuộc tình đổ vỡ của cô: "Bảo Anh có một tuổi thơ không mấy yên bình, luôn cảm giác thèm thuồng sự bình yên giản đơn.

Bảo Anh từng phải chứng kiến những bạo hành mà mẹ mình phải hứng chịu từ ba, dần dần cô ấy mất niềm tin trong tình yêu. Rồi thêm những cuộc tình không trọn vẹn của chính mình, cô ấy chỉ mong muốn có một thứ tình yêu nào đó vững chãi hơn, sâu sắc hơn, vô điều kiện hơn.

Đó cũng chính là lý do Bảo Anh mang Misumi đến cuộc đời này. Để hiểu được tình yêu thương đích thực nó như thế nào, để hiểu được sự hy sinh trong tình mẫu tử ra sao. Để đặt nhu cầu của một người hơn cả chính mình".