Báo Anh liệt kê 10 địa điểm du lịch qua màn ảnh lý tưởng nhất trên thế giới, hang Sơn Đoòng của Việt Nam bất ngờ nằm trong danh sách

Chắc hẳn bạn đang rất thèm được đi du lịch đâu đó, thèm được khám phá những địa điểm mới mà mình chưa từng đến? Và những ngày qua, cuộc sống của rất nhiều người dường như chỉ gắn bó với cái màn hình điện thoại, màn hình máy tính. Lướt Facebook, nhắn tin, xem phim, chơi game hay vào bếp nấu ăn đã chán chê, vậy giờ sao không thử trải nghiệm cảm giác du lịch tại nhà xem sao?

Mới đây, trang báo The Guardian của Anh đã gợi ý 10 kỳ quan nổi tiếng trên thế giới để mọi người có thể thực hiện những chuyến du lịch "ảo" tại nhà. Và vô cùng bất ngờ khi Sơn Đoòng của Việt Nam đã được gọi tên trong danh sách này.

1. Hang Sơn Đoòng, Việt Nam

Nằm trong hệ thống động Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, Sơn Đoòng được biết đến là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới với 150m chiều rộng, 200m chiều cao và dài gần 9km. Hang động này còn quá nhiều bí ẩn mà giới khoa học vẫn chưa thể giải đáp. National Geographic cũng đã có dự án mang tên "Sơn Đoòng 360", giúp bạn du lịch hang động kỳ vĩ này qua màn ảnh nhỏ với hình ảnh 360 độ cùng hiệu ứng âm thanh chân thực. Nếu muốn khám phá trực tiếp, bạn sẽ cần đặt tour trước với đơn vị có thẩm quyền.

2. Grand Canyon, Mỹ

Grand Canyon là một khe núi dốc tạo thành nhờ sông Colorado tại tiểu bang Arizona. Chèo thuyền ở Grand Canyon là một trong những cuộc phiêu lưu vĩ đại nhất toàn cầu. Tuy nhiên, sự hiểm trở nơi đây từng khiến nhiều du khách thiệt mạng. Nếu đặt chân tới đây, bạn sẽ cần đề cao cảnh giác và luôn tuân theo chỉ dẫn

3. Đỉnh Everest

Đỉnh núi cao nhất thế giới này nằm giữa biên giới Nepal và Trung Quốc. Trong tiếng Nepal, Everest được hiểu là "trán trời". Trong tiếng Tây Tạng Everest còn gọi là Chomolangma (thánh mẫu của vũ trụ). Du khách có thể tham quan Everest qua màn hình bằng bản đồ 3D do Google cung cấp. Với công nghệ này, bạn có thể ngắm nhìn sông Imja, Nepal và cả khu cắm trại nổi tiếng phía nam.

4. Cực quang

Những luồng sáng kỳ lạ trên bầu trời, hay còn gọi là cực quang xảy ra khi các hạt tích điện trong gió mặt trời va vào tầng khí quyển của trái đất. Hiện tượng này thường xuất hiện trên bầu trời hai đầu cực Nam và cực Bắc của trái đất, nơi từ trường yếu. Nhiều người ví ngắm nhìn cực quang chẳng khác gì tham gia vào một bữa tiệc ánh sáng trên cao. Để ngắm cực quang qua màn ảnh, du khách có thể sử dụng các đoạn phim 360 độ từ dự án "Lights over Lapland" của Na Uy.

5. Công viên quốc gia Yosemite, Mỹ

Thuộc địa phận bang California, công viên Yosemite trải rộng trên diện tích khoảng 3000km vuông, thu hút hàng triệu du khách ghé thăm mỗi năm. Những vách đá hiểm trở, thác nước cuồn cuộn đổ xuống từ ngang lưng trời hay cánh rừng hồng sam khổng lồ góp phần tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của Yosemite. Công viên này cũng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1984. Đây cũng là ngôi nhà của nhiều loại động vật quý hiếm như gấu đen Mỹ, thỏ rừng, dơi mastiff,... Bạn có thể chiêm ngưỡng nơi này nhờ dự án Virtual Yosemite với những hình ảnh 360 độ và hiệu ứng âm thanh sống động.

6. Công viên quốc gia Trương Gia Giới (Trung Quốc)

Công viên quốc gia Trương Gia Giới, thuộc khu thắng cảnh Vũ Lăng Nguyên, được thành lập và trở thành công viên quốc gia đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1982. Cảnh quan độc đáo tạo thành từ hơn 3.000 cột đá sa thạch tại Trương Gia Giới chính là nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim làm nên dãy núi Hallelujah trong bộ phim Avatar. Air Pano cung cấp tư liệu như video, hình ảnh từ trên cao hoặc 360 độ để du khách chiêm ngưỡng qua mạng. Dù vậy, họ đã lược bớt cảnh du khách chen chúc tại điểm tham quan nổi tiếng này.

7. Giant’s Causeway, Bắc Ireland

Là vùng bờ biển ở Bắc Ireland, nơi đây thu hút rất đông khách du lịch vì cảnh quan "độc nhất vô nhị với hơn 40.000 cột bazan khổng lồ màu đen hình lục giác, kết quả của một vụ phun trào núi lửa ngày xưa. Nơi đây còn có truyền thuyết rằng các cột đá là phần còn sót lại của con đường đến Scotland, do những người khổng lồ vào thời cổ xây dựng. The National Trust đã tạo ra một loạt các tour du lịch ảo, với phong cảnh từ Aird đến vịnh Port Noffer vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Ngoài ra còn có goóc nhìn toàn cảnh từ trên cao để du khách có thể khám phá những nơi khác của Giant’s Causeway.

8. Perito Moreno glacier, Argentina

Bất chấp khủng hoảng khí hậu khiến nhiều sông băng trên Trái đất bị thu hẹp, Perito Moreno vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều. Có diện tích 250 km vuông, nơi đây là khu dự trữ nước ngọt lớn thứ ba thế giới, là nguồn cung cấp băng cho hơn 356 hồ sông băng lớn nhỏ. The Guardian đã tập hợp những ảnh ở nhiều góc độ về dòng sông bang nổi tiếng này vào năm 2018 thành một video, có thể giúp mọi người được chiêm ngưỡng kỳ quan này một cách rõ rang qua màn ảnh mà không cần phải đặt chân đến.

9. Ambrym volcano, Vanuatu

Từ bộ phim tài liệu dài 25 phút mang tên Spitting Distance – The Descent Into a Raging Volcano, mọi người dường như được tham gia tour du lịch ảo tìm đến Ambrym volcano – một trong những ngọn núi lửa đang hoạt động nổi tiếng nhất thế giới với nhiệt độ lên đến hơn 1000 độ C. Bạn sẽ được khám phá một cách rõ rang nhất về ngọn núi lửa này bằng những thước phim được quay như thể bạn mới là nhân vật chính của tour.

10. Namib desert dunes, Namibia

Tọa lạc tại công viên quốc gia Namib-Naukluft ở miền nam châu Phi, cồn cát Namib có độ cao hơn 300m với màu hồng cam cực kì nổi bật, là địa điểm du lịch thiên nhiên được rất nhiều du khách quan tâm. Air Pano đã tổng hợp các hình ảnh gần như là toàn diện về cồn cát rộng lớn này để mọi người có thể ngắm nhìn nó một cách chi tiết nhất. Thay vì bỏ một số tiền lớn để đến đây, tại sao lại không thử làm một tour du lịch qua màn hình nhỉ?

