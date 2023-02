Bảo Anh dạo này: Chăm chỉ khoe sắc vóc gợi cảm, vướng nghi vấn mang thai vì khoảnh khắc ở sự kiện

Sau nhiều năm vào nghề, Bảo Anh là nữ ca sĩ có lượng người hâm mộ nhất định trong showbiz Việt. Không chỉ ca hát, Bảo Anh còn gây ấn tượng bởi khả năng nhảy, diễn xuất,... Như nhiều nghệ sĩ, nữ ca sĩ là người rất kín tiếng trong chuyện tình cảm và ít khi chia sẻ những vấn đề riêng tư trước công chúng. Những người theo dõi Bảo Anh sẽ nhận ra dạo gần đây cô ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí, gameshow hơn hẳn trước kia.

Là người ưa chuộng phong cách gợi cảm, quyến rũ nên Bảo Anh thường xuyên ăn diện hở bạo, khoe vòng eo nhỏ xíu trước công chúng. Dễ dàng nhận ra từ thời điểm giữa năm 2022 đến nay, Bảo Anh rất chăm chỉ đăng ảnh khoe sắc vóc thon gọn, nuột nà trên trang cá nhân. Gần đây nhất, nữ ca sĩ cũng công khai khoảnh khắc chụp cận phô diễn sắc vóc mảnh mai.

Bức ảnh mới nhất được Bảo Anh chia sẻ trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nhuận sắc ở tuổi 31

Bảo Anh xuất hiện trước công chúng với vòng eo thon gọn, vẻ ngoài xinh xắn vào tháng 4/2022

Suốt thời gian sau đó, nữ ca sĩ luôn diện đồ để lộ vòng eo con kiến

Tuy nhiên, hồi tháng 8/2022, Bảo Anh lại gây hoang mang khi lộ vòng 2 to bất thường ở một sự kiện. Khi lọt vào ống kính của "team qua đường", vóc dáng của Bảo Anh quả thật có sự khác biệt so với ảnh tự khoe. Chính vì lí do này, Bảo Anh vướng nghi vấn đang mang thai. Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ cũng đã lên tiếng phủ nhận.

Bảo Anh từng vướng nghi vấn mang thai khi diện đồ kín bưng tại một sự kiện hồi tháng 8/2022

Vào tháng 11/2022, Bảo Anh tự tin khoe cơ bụng săn chắc trong chuyến du lịch

Nữ ca sĩ ưa chuộng phong cách thời trang gợi cảm, quyến rũ

Nói về việc trở nên khép kín hơn sau nhiều năm làm nghề, Bảo Anh nói với chúng tôi hồi đầu năm 2022: "Tôi nghĩ là trong mỗi con người dù có mạnh mẽ như thế nào thì cũng có một phần nào đó yếu đuối. Và hầu hết chúng ta mong manh dễ vỡ. Khi sóng gió ập đến trong cuộc đời thì mình cũng phải cố gắng mà lướt sóng thôi. Trong thời gian qua, Bảo Anh vẫn tận hưởng cuộc sống và làm nghề một cách bình thường thôi chỉ có đều sống bình tâm và an yên một chút".

Bảo Anh tiết lộ trở nên kín tiếng và bình tâm sau những chuyện đã xảy ra trong quá khứ

Về chuyện tình cảm, Bảo Anh không công khai bất kì mối tình nào sau khi chia tay Hồ Quang Hiếu. Trong một bài phỏng vấn cùng chúng tôi hồi tháng 2/2022, Bảo Anh chia sẻ: "Tôi từng phải đi gặp bác sĩ tâm lí. Khi đó tôi hỏi rằng: 'Tại sao tôi lại có cảm giác không thể tin tưởng được những người đàn ông ở xung quanh, tôi luôn có cảm giác một ngày nào đó họ cũng rời bỏ tôi mà đi?'. Bác sĩ mới giải thích cho tôi, chính những tổn thương từ lúc nhỏ dẫn đến tình huống là bản thân tôi luôn cảm thấy sợ, sợ một tình yêu quá lớn dành cho một người mà đến lúc nào đó họ lại rời xa tôi. Khi tôi nhận ra vấn đề, tôi đang từng bước một để học cách thay đổi suy nghĩ, tư duy của mình và lạc quan với những vấn đề trong cuộc sống".

Cũng trong dịp tâm sự này, Bảo Anh làm rõ mối quan hệ với Quốc Trường sau khi được dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền": "Tôi nghĩ mối quan hệ đã rất rõ ràng rồi, chỉ vì mọi người quá yêu quý 2 chúng tôi nên mới ghép đôi như vậy. Về cá nhân, tôi và Quốc Trường luôn rất rõ ràng, tôi và Trường chỉ là những người bạn. Phải chăng, chỉ có mọi người không rõ ràng thôi".

Bảo Anh phủ nhận tin đồn hẹn hò Quốc Trường và không hé lộ về tình trạng yêu đương hiện tại

Ảnh: FBNV