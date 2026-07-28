Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Tuyển Singapore chiếm ngôi đầu bảng của Việt Nam

Cập nhật bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau lượt trận thứ 2.

Chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste vào tối 27/7 đã giúp Singapore chính thức vươn lên chiếm ngôi đầu bảng A từ tay đội tuyển Việt Nam, đẩy cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026 bước vào giai đoạn kịch tính.

Cục diện bảng A đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ về mặt điểm số của đại diện đảo quốc sư tử. Dù thi đấu không quá vượt trội, đoàn quân của HLV Gavin Lee vẫn duy trì thành tích toàn thắng tuyệt đối qua 2 lượt trận. Trước khi đánh bại Timor-Leste, Singapore từng có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Campuchia ở ngày ra quân. Sở hữu trọn vẹn 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +3, Singapore tạm thời vượt mặt tuyển Việt Nam để độc chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam đành tạm lùi xuống vị trí thứ hai với 3 điểm. Dù bị đối thủ soán ngôi, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn nắm lợi thế lớn khi mới chỉ thi đấu đúng 1 trận (chiến thắng áp đảo 7-0 trước Timor-Leste) và sở hữu hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+7). Trong khi đó, các đội bóng còn lại ở bảng A bao gồm Campuchia, Myanmar và Timor-Leste đang đối mặt với nguy cơ tụt lại phía sau trong cuộc đua giành suất đi tiếp.

Bảng xếp hạng bảng A ASEAN Cup mới nhất (Ảnh: ASEAN United)

Thay đổi trên đỉnh bảng xếp hạng cũng vô tình biến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Singapore vào ngày 31/7 tới trên sân Mỹ Đình trở thành trận "chung kết sớm" của bảng đấu. Việc Singapore chủ động giảm nhịp độ trận đấu và rút các trụ cột ra nghỉ sớm ở hiệp hai trận gặp Timor-Leste cho thấy rõ ý đồ dồn toàn lực cho màn chạm trán này.