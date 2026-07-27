Lộ diện trọng tài từng gây tranh cãi, "vua thẻ phạt" bắt chính trận Việt Nam vs Singapore tại ASEAN Cup 2026

Trọng tài gây tranh cãi người Nhật Bản bắt chính trận Việt Nam - Singapore tại ASEAN Cup 2026.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa chính thức phân công ông Hiroki Kasahara — vị trọng tài người Nhật Bản từng nhiều lần tạo ra những quyết định tranh cãi điều khiển trận đấu quyết định giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore tại bảng đấu ASEAN Cup 2026. Màn so tài này sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 31/7 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trọng tài Hiroki Kasahara điều khiển trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Singapore (Ảnh: AFLO SPORT)

Tổ trọng tài hỗ trợ cho ông Kasahara ở trận đấu tới bao gồm trọng tài Michiyama Satoshi (Nhật Bản) cùng hai vị trợ lý người Thái Lan là Rawut Nakarit và Wiwat Jumpaaon. Đây được coi là trận đấu then chốt cho tấm vé vào vòng trong của cả hai đội khi Việt Nam và Singapore đều đã giành trọn 3 điểm ở lượt trận ra quân.

Sinh năm 1989 và đạt cấp trọng tài FIFA từ năm 2020, ông Hiroki Kasahara là cái tên dày dạn kinh nghiệm quốc tế. Vị vua áo đen 37 tuổi này từng chinh chiến qua nhiều giải đấu tầm cỡ như FIFA U17 World Cup, AFC Champions League hay VCK U20 châu Á. Tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản (J-League), ông đã làm nhiệm vụ 110 trận và nổi tiếng là một trọng tài cực kỳ nghiêm khắc. Thống kê cho thấy ông đã rút ra tới 299 thẻ vàng (trung bình 2,72 thẻ/trận), 14 thẻ đỏ cùng 33 lần chỉ tay vào chấm phạt đền. Ở các giải đấu do AFC và FIFA quản lý, vị trọng tài này cũng đã bắt chính 89 trận, rút 2,54 thẻ vàng/trận và thổi 36 quả phạt đền.

Dù sở hữu lý lịch ấn tượng, ông Kasahara lại không ít lần trở thành tâm điểm chỉ trích tại khu vực Đông Nam Á. Tại trận chung kết U23 Đông Nam Á 2023 giữa Việt Nam và Indonesia, vị trọng tài người Nhật Bản đã đưa ra hàng loạt quyết định gây bức xúc cho cựu HLV Shin Tae Yong. Chưa dừng lại ở đó, tại vòng bảng ASEAN Cup 2024, ông tiếp tục gây làn sóng tranh cãi trong trận hòa 3-3 giữa Indonesia và Lào khi công nhận bàn gỡ hòa tranh chấp của Lào và từ chối một quả phạt đền mười mươi cho đội bóng xứ vạn đảo ở những phút cuối trận.

Việc một vị trọng tài có tiếng "rắn tay" và hay gây tranh cãi cầm còi sẽ đem đến không ít thách thức về tâm lý cho các chiến binh sao vàng. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu hiện đang ủng hộ thầy trò đội tuyển Việt Nam. Trong 22 lần đụng độ Singapore trước đây, Việt Nam áp đảo với 9 trận thắng, 9 trận hòa và chỉ để thua 4 trận. Lần gần nhất tuyển Việt Nam thất bại trước đối thủ này đã từ chung kết Tiger Cup 1998. Mới đây nhất tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam cũng đã xuất sắc đánh bại Singapore trong cả hai lượt trận bán kết.