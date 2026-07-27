Chu Thanh Huyền lên mạng khoe được Quang Hải tặng quà, khéo léo thế này sao mà chàng cầu thủ không cưng yêu cho được

Quang Hải đi thi đấu cùng tuyển Việt Nam vẫn không quên mua quà tặng vợ.

Trở về Hà Nội cùng tuyển Việt Nam sau màn đè bẹp Timor Leste 7-0 tại ASEAN Cup 2026 trong trận đấu diễn ra ở Thái Lan, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhanh chóng gây chú ý khi mang về tặng bà xã Chu Thanh Huyền bộ kẹp tóc hàng hiệu đắt đỏ. Đáp lại, sự khéo léo của nàng WAG khi nhận quà cũng nhận về "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.

Trên trang cá nhân, Chu Thanh Huyền hào hứng đăng tải video mở hộp món quà đặc biệt được ông xã mang về sau chuyến thi đấu tại Thái Lan. Đó là bộ 3 chiếc kẹp tóc xinh xắn đến từ thương hiệu thời trang lớn. Dù kích thước nhỏ nhắn, những phụ kiện đến từ nhà mốt này lại có giá trị không hề nhỏ, cho thấy độ chịu chi và sự cưng chiều mà tiền vệ sinh năm 1997 dành cho vợ.

Chu Thanh Huyền hạnh phúc khoe những món quà Quang Hải tặng (Ảnh: TTNV)

Khi thấy một chiếc kẹp nhỏ cô nàng đã khéo léo tìm giải pháp khiến dân mạng khen hết lời (Ảnh: TTNV)

Thanh Huyền đeo thử chiếc bườm chồng tặng (Ảnh: TTNV)

Đáng chú ý, điều khiến cư dân mạng rôm rả thảo luận lại chính là phản ứng cực kỳ tinh tế của Chu Thanh Huyền. Khi phát hiện chiếc kẹp thứ hai có kích thước hơi nhỏ so với mái tóc dày của mình, thay vì bỏ qua, cô vui vẻ cho biết sẽ chủ động lấy một lượng tóc vừa đủ để kẹp sao cho phù hợp. Sự linh hoạt và trân trọng từng món quà của chồng từ nàng WAG nhận về vô số lời khen ngợi. Nhiều khán giả nhận xét: "Bà này khéo hết sức, vợ thế này ai mà không cưng cho được". Đáp lại, Chu Thanh Huyền hóm hỉnh chia sẻ: "Vậy lần tới mới lại được tặng quà đúng không mọi người".

Quang Hải đi thi đấu vẫn không quên mua quà tặng vợ (Ảnh: VFF)

Trước đó, Quang Hải đã cùng ĐT Việt Nam đánh bại Timor Leste với tỷ số đậm đà 7-0 ngay trong trận ra quân ngày 24/7. Hiện tại, toàn đội đã trở về nước và tích cực tập luyện tại Hà Nội để chuẩn bị cho lượt trận thứ hai Bảng A gặp ĐT Singapore trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 31/7 tới. Sự ủng hộ ngọt ngào từ hậu phương chắc chắn sẽ là động lực lớn giúp Quang Hải tiếp tục thăng hoa trên sân cỏ.