Bảng điểm thi tốt nghiệp của 1 nàng Hậu bỗng gây bão mạng: Nhìn điểm Toán mà choáng - Giỏi gì giỏi thế!

Trong không khí của những ngày thi tốt nghiệp căng thẳng, một bảng điểm của Á hậu Hoa Hậu Việt Nam 2010 Hoàng My cũng được cư dân mạng "đào" lại.

Nhiều người xuýt xoa khi người đẹp đạt thành tích quá cao với điểm 10 môn Toán, các môn còn lại điều đạt kết quả từ 7,5 trở lên.

Nổi tiếng là nàng Hậu có học lực "khủng" trong showbiz Việt

Hoàng My từng tiết lộ cô thi Hoa hậu để đủ tiền đi học. Có lẽ vì mục tiêu đó mà sau khi giành danh hiệu, cô không sa đà vào những cuộc vui showbiz và dành tuổi trẻ cho học tập, thực hiện hoài bão trở thành một đạo diễn phim, tham gia các chương trình xã hội giàu ý nghĩa… Cô xây dựng hình ảnh người đẹp tri thức ngày càng đẹp đẽ trong mắt công chúng.

Hoàng My từng thi đỗ trường Đại học RMIT TP.HCM, chuyên ngành thiết kế đa truyền thông. Ngoài việc học tập, cô cũng dành nhiều thời gian để trau dồi khả năng ngoại ngữ, tham khảo rất nhiều tài liệu trong các lĩnh vực khác nhau. Để trang trải việc học, Hoàng My đã phải thực hiện rất nhiều công việc từ gia sư, đến thông dịch viên.

Đến năm 2013, Hoàng My nhận được học bổng diễn xuất và Cử Nhân Nghệ Thuật Chuyên Ngành Làm Phim tại New York Film Academy và theo học tại Los Angeles trong gần 3 năm. Đây là ngôi trường danh tiếng, "cái nôi" đào tạo rất nhiều những đạo diễn thành công trên thế giới.

Hoàng My chia sẻ, dù khá tự tin với vốn tiếng Anh của mình nhưng khi sang Mỹ du học, 2 tuần đầu cô bị sốc khi người bản địa nói rất nhanh và dùng những từ lóng cô chưa bao giờ nghe. Cô nói, họ không hiểu và cô cũng không hiểu những gì họ nói. Thời gian đó, Hoàng My đã phải dành 16 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh. Còn để làm quen với tiếng lóng, Á hậu chọn cách nói chuyện với bạn bè sống ở nơi đó, hoặc xem clip youtube để tìm hiểu thêm.

Vũ Hoàng My sinh con gái Ayla vào tháng 4/2024. Vũ Hoàng My và bạn trai hiện sống tại Áo, con gái mang quốc tịch Áo. Tuy nhiên, mỗi năm, Vũ Hoàng My đều dành thời gian về Việt Nam, sống cùng con gái tại TP.HCM.

"Hiện tại, tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Tôi và Ayla luôn có những người bạn đồng hành tuyệt vời trong hành trình. Chúng tôi đã đi qua nhiều quốc gia, mỗi nơi là một dấu ấn và một bài học. Cuộc sống hiện tại khiến tôi biết ơn vì tôi được làm mẹ, được sống thật, và được tự do theo cách của riêng mình.

Có một giấc mơ tôi đã ấp ủ là làm phim. Một ngày, Ayla lớn khôn hơn, và có được điều kiện, nhất định tôi sẽ tiếp tục giấc mơ này", cô chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.