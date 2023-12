Bán "xe xịn giá rẻ" trên mạng xã hội, hình thức lừa đảo mới khiến nhiều người mất cả trăm triệu

Gần đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện phương thức lừa đảo mới, với mục tiêu là những người tiêu dùng ham mua xe giá rẻ. Cụ thể, các đối tượng tạo lập các trang Facebook giả mạo các cơ quan nhà nước như: “Cục Hải quan thanh lý xe”, “Xe thanh lý đợt 1/2023 Hải quan chính ngạch”…; liên tục chạy quảng cáo và đăng tải những hình ảnh, video về những sản phẩm xe chất lượng nhưng giá bán chỉ bằng 1/3, 2/3 giá thị trường, nhằm tiếp cận tối đa số lượng người dùng có nhu cầu mua xe hoặc quan tâm đến thị trường xe.

Tiếp đó, đối tượng nhắn tin trực tiếp với những tài khoản tương tác thông qua Messenger hoặc Zalo, Telegram. Để tăng độ uy tín, các đối tượng còn làm giả giấy tờ của cơ quan nhà nước về việc thanh lý xe hoặc các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng gửi ảnh căn cước công dân để làm giấy tờ xe (cavet, đăng kiểm, bảo hiểm, biển số); yêu cầu chuyển khoản tiền đặt cọc 20% giá trị xe và nhiều khoản phí khác để giữ xe; xin địa chỉ nhà để giao xe tận nơi, thời gian thường trong thời gian 3 - 6 ngày tùy khoảng cách. Số tiền yêu cầu nạn nhân “đặt cọc” một khoản tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng nhằm “giữ xe”.

Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền cọc, các đối tượng sẽ lập tức chặn mọi liên lạc với các nạn nhân.

Trong một vài trường hợp khác, các đối tượng sẽ lấy đủ các loại lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt toàn bộ.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, thời gian gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều bài viết quảng cáo mua bán xe máy, ô tô giá rẻ với nội dung “Thanh lý xe Hải quan Đà Nẵng”, “Xe thanh lý đợt 4/2023 Hải quan chính ngạch Đà Nẵng”. Qua xác minh, cơ quan công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền cọc.

Để tránh sập bẫy lừa đảo, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nên lựa chọn những địa điểm uy tín và chính thống khi có nhu cầu mua xe. Người tiêu dùng cần tỉnh táo để suy xét kỹ càng, bởi không có cơ quan nhà nước hay cá nhân nào được phép thanh lý xe nhập lậu, trốn thuế, giá rẻ như thông tin trang các trang mạng xã hội.