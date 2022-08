Bạn trẻ hào hứng ăn đậu đỏ ngày Thất tịch để "thoát ế"

Theo quan niệm của nhiều người, đậu đỏ vốn được xem là một thực phẩm mang lại nhiều may mắn bởi màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, may mắn trong các dịp như thi cử, cầu duyên... Mặc dù không có cơ sở khoa học nào chứng minh điều này, nhưng xưa nay đậu đỏ vẫn được gắn với vận may và sự thuận lợi. Vì thế, nhiều bạn trẻ xem đây là liệu pháp tinh thần trong hành trình đi tìm hạnh phúc lứa đôi.

Năm nay, lễ Thất tịch rơi vào thứ Năm (tức ngày 4/8 Dương lịch). Đây là một trong những ngày lễ quan trọng trong năm, được coi là ngày lễ tình nhân của các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam.

Thực đơn đặc biệt ngày lễ Thất tịch được cư dân mạng chuẩn bị sẵn cho các bạn trẻ để "thoát ế". Ảnh: MXH.

Ăn chè đậu đỏ để "thoát ế" như lời đồn, liệu có hiệu quả hay giúp hàng bán chè hết "ế". Ảnh: Fanpage VTV24.

Trên thực tế, ăn chè đậu đỏ có giúp những người đang cô đơn tìm được một nửa hay không thì chưa ai có thể xác nhận. Nhưng có một điều chắc chắn rằng các quán chè sẽ bán rất đắt hàng và hết ế vào ngày lễ Thất tịch. Đây cũng là một món ăn dinh dưỡng nên cũng được nhiều người lựa chọn làm món ăn hàng ngày và được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau.



Một số bạn trẻ có bình luận hài hước như:

Bạn Lê Thế Hải lý giải: "Những người độc thân họ sẽ đi ăn chè, nên họ gặp nhau ở quán bán chè, sau đó họ yêu nhau. Hết ế là có thật (cười)".

"Đây là một giải pháp để kích cầu chè đậu đỏ, rất hay. Nên có thêm mấy ngày lễ nữa để kích cầu thêm cả chè đỗ đen, chè bưởi, chè Huế...", Thanh Vu nói.

Bạn Nghiêm Thúy Quỳnh bày tỏ: "Có người yêu hay không là do mình chứ ăn cả thùng chè đậu đỏ mà cái số đã độc thân thì vẫn thế thôi... (sad)".

"Thì ra chủ yếu là phải tới tận quán chè ăn mới có người yêu, chứ mua đặt đem về thì ế là phải rồi", tài khoản bạn Lưu Hoàng Minh ghi.

Cô bán hàng chè đậu đỏ cũng tranh thủ quảng cáo nhân ngày Thất tịch: "Có ngày Thất tịch này em mới biết nhân gian còn nhiều người ế và mong thoát ế như vậy. Nhà em có combo đủ các loại đậu đỏ để hôm nay bác nào còn ế thì sẽ thoát ế. Bác nào yêu rồi thì ăn để kiếp sau yêu hơn...".

"Nóng, phát hiện nhiều bạn trẻ đã có người yêu nhưng vẫn ra sức ăn hết nồi chè đậu đỏ", Trang Phung hài hước nói.

Huỳnh Như góp vui: "Đi thôi các bạn ơi, không biết có người yêu không nhưng chỉ sợ tốn tiền. Nếu ngồi từ sáng đến chiều tối cũng tốn 10 ly chè, hoặc có thể hơn".