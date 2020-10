Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly - phiên bản khác của Yêu Tinh?

Sau khi phát sóng hai tập mở màn, Bạn Trai Tôi là Hồ Ly sớm đón nhận cơn mưa lời khen về nội dung, diễn xuất, hiệu ứng hình ảnh... Đập tan mọi nghi ngờ trước đây do sở hữu "concept" lẫn loạt chi tiết gợi nhắc Yêu Tinh - tác phẩm từng gây sốt màn ảnh nhỏ cách nay 4 năm, bom tấn truyền hình của nhà đài tvN đã đem lại làn gió mới cho dòng phim hồ ly xứ Hàn bằng hướng đi thú vị, độc đáo.

Mô típ câu chuyện dù thoạt đầu "na ná" Yêu Tinh…

Kể từ ngày Yêu Tinh lập nên cú hích, các đạo diễn, biên kịch Hàn đã nhanh chóng "bắt trend" thần thoại, kỳ ảo, trình làng rất nhiều tác phẩm tương tự, như Huyền Thoại Biển Xanh, Hoa Du Ký (truyền hình) hay hai phần Thử Thách Thần Chết (điện ảnh)… Vì vậy, việc Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly học hỏi concept, cách thức phát triển câu chuyện từ đàn anh là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly cũng xoay quanh nhân vật là một chàng "yêu tinh" (hồ ly) bất tử lẫn si tình, tiếp tục khai thác câu chuyện quan hệ nhân quả tiền kiếp - hậu kiếp. Vì biến cố quá đỗi nghiệt ngã trong quá khứ, anh và nữ chính đã phải chia xa, âm - dương ly biệt suốt hàng trăm năm trời.

Thông qua hành trình tìm kiếm tình đầu tại thế giới hiện đại, anh sẽ dần học cách buông bỏ oán thù, đưa ra quyết định hoặc giải thoát bản thân khỏi lời nguyền không thể chết, hoặc chấp nhận "sống chung với lũ" để được kề cạnh người mình thương bất chấp khoảng thời gian ngắn ngủi. Chưa kể, ngoại hình của cửu vĩ Lee Yeon còn trông "chẳng khác gì" tay Thần Chết Grim Reaper (đều do Lee Dong Wook thủ vai) nơi Yêu Tinh là bao: thích mặc âu phục màu tối, mang vẻ mặt rầu rĩ, lạnh lùng.

… nhưng về sau lại khiến khán giả không khỏi bất ngờ

Tuy nhiên, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly đang cho thấy những điểm nhấn riêng. Đầu tiên, không đào sâu vào khía cạnh tâm linh, đầu thai chuyển kiếp giống Yêu Tinh, bộ phim tập trung khắc họa cuộc chiến âm thầm nhưng khốc liệt của các vệ thần, thợ săn quái vật nhằm bảo vệ dương gian khỏi lũ yêu tinh độc ác. Bên cạnh đấy, bộ phim còn xoay quanh mâu thuẫn nơi nội bộ gia tộc hồ ly, tiêu biểu là mối thù giữa hai anh em cùng cha khác mẹ Lee Yeon - Lee Rang (Kim Bum).

Tiếp đến, động cơ lẫn mục đích ban đầu ở hai nam chính Lee Yeon và Kim Shin (Yêu Tinh) vốn hết sức trái ngược. Trong lúc tướng quân Kim Shin lang bạt mòn mỏi tận 900 năm để chờ đợi nàng dâu, cô gái có thể chấm dứt cuộc sống bất tử của mình, chàng cửu vĩ lại sẵn sàng chịu án phạt làm "chó săn", chu du bốn bể không ngơi nghỉ hòng tìm gặp được hậu kiếp người yêu.

Vai diễn mà tài tử Lee Dong Wook thể hiện tại Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly cũng khác Thần Chết. Nếu như Grim Reaper luôn rầu rĩ do không tài nào nhớ nổi ký ức trước kia, đồng thời cám cảnh trọng trách dẫn dắt linh hồn nhàm chán, thì Lee Yeon lại căm ghét công việc thợ săn yêu quái. Bởi lẽ, bản thân anh vốn là yêu hồ nghìn năm và chưa kể đôi lúc, Lee Yeon còn phải xuống tay với chính đồng loại.

Lấy ví dụ trong tập 1, chàng cửu vĩ từng nhận nhiệm vụ hạ sát một nàng hồ ly vi phạm cấm luật: dám yêu, tổ chức đám cưới cùng phàm nhân. Tréo ngoe thay, sang tập 2, khán giả đã sững sờ khi phát hiện ra, sở dĩ Lee Yeon bị thiên giới trách phạt cũng vì trót yêu thiếu nữ dương gian.

Ngoài ra, chẳng hề "bánh bèo" hay cam chịu giống nữ chính Eun Tak trong Yêu Tinh, nhà sản xuất Ji A thuộc tuýp phụ nữ thông minh, mạnh mẽ và thậm chí lắm chiêu trò. Nhằm điều tra vụ mất tích bí ẩn của bố mẹ năm xưa, cô đã chủ động tìm đủ mọi cách tiếp cận, dàn cảnh hòng chạm mặt hồ yêu Lee Yeon.

Nhìn chung, Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly tuy chịu ảnh hưởng lớn từ đàn anh Yêu Tinh, nhưng may mắn thay, bộ K-Drama này vẫn sở hữu màu sắc riêng, chẳng bị trùng lặp với tác phẩm tiền nhiệm. Cộng thêm việc phim chỉ vừa lên sóng 2 tập đầu, vì vậy sẽ có nhiều bất ngờ đáng để trông đợi.

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly (Tale of the Nine Tailed) phát sóng 2 tập mới mỗi tuần, song song với Hàn Quốc trên ứng dụng Phim Truyện và ứng dụng Foxy của Truyền Hinh FPT vào thứ 4 và thứ 5 với lựa chọn thuyết minh hoặc phụ đề.