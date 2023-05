Bạn trai mới được Taylor Swift ngầm công khai ở tour diễn là ai?

Sau khi chia tay Joe Alwyn, truyền thông lại càng quan tâm nhất cử nhất động của Taylor Swift. Đáng chú ý vào cuối tuần trước, The Sun đã dần một nguồn tin nội bộ, cho biết Taylor Swift đang hẹn hò với nam ca sĩ Matty Healy, trưởng nhóm nhạc The 1975. Nguồn tin của The Sun cho biết mối quan hệ tình bạn thân thiết kéo dài nhiều năm giữa Taylor Swift và Matty Healy đã nảy nở thành tình cảm lãng mạn. Taylor Swift được cho là đang “đắm say trong tình yêu mới” với người từng là bạn thân này.

Taylor Swift và Matty Healy (áo đen, rìa phải) trong một buổi tiệc

Nguồn tin nội bộ của The Sun cũng cho biết cặp đôi Taylor Swift - Matty Healy dự định sẽ công khai mối quan hệ vào đêm nhạc The Eras Tour tại Nashville, cũng là quê nhà của nữ ca sĩ sinh năm 1989. Ngay khi tin đồn nổ ra, cộng đồng fan Taylor Swift khắp toàn cầu đã thể hiện sự phẫn nộ, nghi ngờ đây là thông tin chưa chính xác. Nhiều luồng ý kiến cũng cho rằng Taylor Swift và Matty Healy đang “nhá hàng” cho sản phẩm kết hợp giữa cả hai chuẩn bị được công bố mà thôi.



Tuy nhiên tại đêm diễn The Eras Tour mới nhất tại Nashville (quê nhà của Taylor Swift) diễn ra vào cuối tuần rồi, nam ca sĩ Matty Healy thực sự đã có mặt ở ngay phía dưới đám đông cổ vũ. Anh mặc trang phục gọn nhẹ, vui vẻ cùng những người bạn thân. Đáng chú ý, chỉ mới hôm 4 tháng 5 vừa rồi, Matty cùng The 1975 vẫn đang lưu diễn tại Philippines, chỉ ít ngày sau đó, anh đã bay nửa vòng trái đất đến Nashville để xem Taylor Swift trình diễn tại chính quê nhà của cô. Sự có mặt của Matty Healy khiến đông đảo netizen “quay xe” và cho rằng nguồn tin của The Sun quả thật đã đúng. Nhiều trang báo lớn của nước Mỹ đã đồng loạt đưa về tin đồn hẹn hò này.

Matty Healy có mặt cổ vũ Taylor Swift tại đêm diễn ở Nashville

Bên cạnh đó, nhiều người chú ý trong đêm diễn tại Nashville, giữa lúc Taylor Swift đang trình diễn ca khúc cardigan, cô đã hướng thẳng xuống phía dưới đám đông nơi có Matty Healy đang quan sát, và nói rằng: “Ca khúc này viết về anh. Anh biết anh là ai mà. Em yêu anh”. Đáng chú ý, Taylor Swift hoàn toàn nói thầm, không phát ra thành tiếng nhưng khẩu hình của cô đã thể hiện đúng như câu nói trên.



Taylor Swift hướng thẳng xuống phía dưới đám đông nơi có Matty Healy đang quan sát, và nói rằng: “Ca khúc này viết về anh. Anh biết anh là ai mà. Em yêu anh”

Tờ Daily Mail của nước Anh cũng chỉ ra, trong đêm diễn gần nhất tại Philippines, Matty Healy cũng đã hướng xuống đám đông và nói điều tương tự. Mặc dù khi ấy Taylor Swift không có mặt dưới đám đông do vẫn đang trình diễn trong khuôn khổ The Eras Tour. Các nguồn tin chưa xác nhận cho biết mối quan hệ giữa cả hai sẽ được công khai và cập nhật liên tục, không hề im ắng như lúc Taylor Swift hẹn hò Joe Alwyn.



Matty Healy sinh năm 1989 (cùng tuổi Taylor Swift). Anh là giọng ca chính kiêm guitarist của nhóm nhạc The 1975. Ban nhạc đã ra mắt 4 E.P và 5 album dẫn đầu BXH nước Anh suốt 21 năm hoạt động đến hiện tại, là một trong những nhóm nhạc pop rock hàng đầu thế giới. Matty Healy có tiền sử gây tranh cãi nặng nề với các phát ngôn trên sân khấu và trên MXH, anh thường xuyên có những tuyên bố mang tính phân biệt chủng tộc, phân biệt phụ nữ, xúc phạm cộng đồng LGBT,... Nam ca sĩ cũng nhận về nhiều chỉ trích vì sự thiếu kiểm soát trong lúc trình diễn, nhiều lần khiến ban nhạc khốn đốn.

Matty Healy đã có tình bạn khá thân thiết với Taylor Swift trên dưới 10 năm qua, Taylor Swift đã từng xuất hiện bất ngờ hồi tháng 2 vừa qua để trình diễn cùng The 1975 tại London. Hồi tháng 3/2016, Matty từng gây phản ứng dữ dội khi cho rằng việc hẹn hò với Taylor Swift “làm mất đi sự nam tính”. Chính vì quá nhiều “phốt” vạ miệng, fan Taylor Swift lại càng không muốn tin đồn về việc hẹn hò giữa thần tượng với Matty Healy thành sự thật.