Bạn trai chuyển giới của Miko Lan Trinh lên tiếng về "phốt" căng với Wowy, chốt luôn cách giải quyết!

Tối ngày 27/2, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Kenji - bạn trai chuyển giới của Miko Lan Trinh tự nhận là giám đốc nghệ thuật trong MV của Wowy. Theo đó, cư dân mạng truyền tay nhau bảng CV của Kenji có "kinh nghiệm làm việc" với vai trò Fashion Art Director (Giám đốc nghệ thuật) trong MV Tiền của HLV Rap Việt. Đáng chú ý, nhiều netizen còn vào thẳng trang cá nhân của Wowy để thắc mắc. Sau đó, nam rapper đã phủ nhận thông tin này và cho biết Fashion Art Director của MV là Pier Laurent.

Thông tin bạn trai Miko Lan Trinh "nhận vơ chất xám" nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Để làm rõ vụ việc, Kenji ngay lập tức viết tâm thư dài xác nhận thông tin tự nhận mình làm Art Director cho MV Tiền của Wowy là hoàn toàn sai sự thật và chưa từng cũng như không bao giờ tuyên bố điều này.

Cụ thể, bạn trai Miko cho biết trong MV và một số dự án lúc trước, anh từng hỗ trợ cho một người chị tên H.: "Khi đó chúng tôi cùng hợp tác dưới tên Co-Ke Stylist, tuy nhiên do định hướng phát triển khác nhau và một số lý do cá nhân, về sau chúng tôi ngừng cộng tác và mỗi người tiếp tục theo đuổi con đường riêng của mình. Vì lý do trên và sự tôn trọng dành cho chị H., tôi không hề sử dụng lại portfolio chung để gửi cho khách hàng, tính từ thời điểm kết thúc hợp tác".

Bạn trai chuyển giới của Miko Lan Trinh xác nhận thông tin "tự nhận làm art director trong MV của Wowy" là sai sự thật

Bên cạnh đó, Kenji còn bức xúc khi cho rằng những thông tin trên được một nhóm antifan cố tình tạo ra để làm mất uy tín của anh. "Kể từ tháng 8/2021 hành vi "bóc phốt" của cô L. - cô gái tự nhận là người yêu của tôi và nhóm người trong group antifan vẫn không hề dừng lại. Họ liên lạc với những người quen của tôi, cung cấp rất nhiều hình ảnh, tin nhắn tự tạo để áp đảo tinh thần và đánh lừa các nạn nhân này, để lấy thêm thông tin và tiếp tục xây dựng câu chuyện mới nhằm gây rối và tạo content cho các page antifan họ lập ra, thu hút độc giả, câu views. Tất cả mọi thông tin liên quan các vụ việc, chúng tôi đã và đang lập vi bằng, tiếp tục bổ sung vào hồ sơ đã nộp cho đơn vị Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra", bạn trai Miko Lan Trinh chia sẻ.

Kenji cũng cho biết hành động trên xuất phát từ nhóm anti và anh tiếp tục lập vi bằng để gửi đến cơ quan chức năng

Trước đó, hình ảnh được cho là thông tin Kenji nhận mình là Fashion Art Director của MV Tiền (Wowy) gây tranh cãi MXH

Ngay lập tức, nhiều fan vào trang cá nhân của Wowy thắc mắc và chính chủ phủ nhận thông tin này

Kể từ ngày công khai yêu nhau, cặp đôi Kenji - Miko Lan Trinh vướng không ít "sóng gió"

