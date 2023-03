Bạn thân lên đồ lồng lộn, lấn át tại tiệc cưới, Nong Poy: “Chị đẹp nhưng chưa bằng Poy”

Tối 2/3, tiệc cưới của mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan Nong Poy và ông xã doanh nhân Oak Phakwa Hongyok đã chính thức diễn ra tại dinh thự nhà trai. Sau bữa tiệc, nữ diễn viên Pitchanart Sakhakorn (May) đã bị dân tình mỉa mai vì lên đồ có phần quá đà và lấn án cô dâu chuyển giới. Đáp lại, cô cho biết không ai đẹp hơn Nong Poy và mình diện trang phục như vậy là vì cô bạn thân. Tuy nhiên, drama này vẫn khiến netizen bàn tán xôn xao không ngừng.

Mới đây, Nong Poy đã chính thức lên tiếng bảo vệ Pitchanart Sakhakorn trước lời chỉ trích của cư dân mạng. Mỹ nhân chuyển giới cho biết: "Chị May rất đẹp nhưng vẫn chưa bằng Poy, haha. Mọi người biết không, việc mặc đẹp là tôn trọng tiệc, chị May rất tôn trọng Poy và anh Oak. Poy yêu chị May rất nhiều. Nếu đến tiệc cưới chị May, Poy sẽ lên đồ tới bến luôn. Yêu và cảm ơn chị gái nhiều ạ".

Pitchanart Sakhakorn bị nhiều người mỉa mai vì lên đồ "lồng lộn" trong tiệc cưới của Nong Poy

Mỹ nhân chuyển giới lên tiếng bảo vệ bạn thân sau drama

Cả hai có nhiều khoảnh khắc vui vẻ trong bữa tiệc ấm áp tối ngày 2/3

Đáng chú ý, sau khi bị dân tình "cà khịa" về trang phục trong tiệc cưới Nong Poy, nữ diễn viên Pitchanart Sakhakorn còn chia sẻ đoạn tin nhắn chúc mừng hạnh phúc mỹ nhân chuyển giới sau tiệc cưới. Cả hai tỏ ra vui vẻ và có thể thấy tình cảm của họ vẫn vô cùng tốt đẹp, không hề bị ảnh hưởng bởi drama trên mạng xã hội.

Pitchanart Sakhakorn và Nong Poy đã nói chuyện với nhau về drama ở tiệc cưới

Mỹ nhân chuyển giới cảm ơn May vì chưa từng buông tay mình và cô sẽ luôn bên cạnh bạn thân trong mọi hoàn cảnh

Cả hai vừa là bạn thân, vừa là chị em thân thiết trong Tbiz

