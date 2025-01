“Bản sao Jungkook” hạ sinh con đầu lòng cho chồng tài tử hơn 18 tuổi, bức ảnh đầu tiên của bé gây sốt

Sáng 15/1, tờ Allkop đưa tin, nam tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Shim Hyung Tak (Touch Your Heart) và “bản sao Jungkook” Hirai Saya kém 18 tuổi đã chính thức lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, nam diễn viên họ Shim không giấu nổi niềm hạnh phúc, xúc động sau khi bà xã hạ sinh quý tử đầu lòng: “Xin chào Haru (tên em bé)... Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ. Kể từ giờ phút này, bố mẹ sẽ chăm sóc và bảo vệ con. Bố mẹ yêu con rất nhiều”. Đồng thời, anh chia sẻ tới người hâm mộ 2 hình ảnh đầu tiên của quý tử đầu lòng và nhanh chóng nhận về hàng chục ngàn lượt like từ người hâm mộ chỉ sau 1 tiếng đồng hồ đăng tải.

Bà xã Shim Hyung Tak cũng bày tỏ niềm hạnh phúc sau khi “vượt cạn” thành công: “Cuối cùng mẹ đã được gặp con rồi con yêu. Mẹ không thể diễn tả thành lời tình yêu mà mẹ dành cho con. Cảm ơn con rất nhiều vì đã chào đời khỏe mạnh như vậy. Tên con của chúng tôi là Haru”.

Shim Hyung Tak và bà xã người Nhật kém 18 tuổi hạnh phúc đón con đầu lòng trong buổi sáng 15/1

2 hình ảnh đầu tiên của quý tử nhà cặp đôi Hàn - Nhật đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội xứ củ sâm mới đây

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt gửi tới cặp đôi Hàn - Nhật những lời chúc mừng tốt đẹp. Khán giả cũng bày tỏ hy vọng sớm được thấy nam tài tử họ Shim xuất hiện trong nhiều dự án phim mới trong tương lai.

Shim Hyung Tak và bà xã Hirai Saya chính thức về chung 1 nhà hồi tháng 8/2023 sau khoảng 4 năm hẹn hò. Được biết, Hirai Saya không hoạt động trong làng giải trí nhưng vẫn nổi tiếng tại Hàn nhờ diện mạo rất giống với nam ca sĩ Jungkook (BTS). Shim Hyung Tak gặp cô trong lần tới Nhật ghi hình cho 1 chương trình truyền hình. Cặp đôi nhanh chóng nảy sinh tình cảm dành cho nhau xuất phát từ việc có vô vàn điểm chung.

Shim Hyung Tak sinh năm 1978, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Nam diễn viên trở nên quen mặt với người hâm mộ của làn sóng Hallyu sau khi góp mặt trong hàng loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Touch Your Heart, Let’s Eat, Three Sisters, My Sassy Girl...

Hôn lễ của cặp đôi cách đây 1 năm rưỡi đã gây sốt mạng xã hội châu Á

Vợ Shim Hyung Tak giống Jungkook tới ngỡ ngàng

Shim Hyung Tak được nhiều khán giả biết đến qua bộ phim Touch Your Heart

Nguồn: Allkpop