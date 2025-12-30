Bạn là “Khối Tiết kiệm” hay “Khối Chi tiêu”, check-var ngay tại Lễ Tổng kết chi tiêu 2025 của MoMo

Khi newsfeed bắt đầu ngập tràn những màn chia sẻ thành tựu hay nhìn lại chặng đường đã qua, thì cũng là lúc dân tình hóng nhất màn tổng kết chi tiêu từ MoMo. Vốn nổi danh là "ông hoàng" của những màn recap "không đụng hàng", năm nay, MoMo tiếp tục biến tấu sáng tạo với Lễ Tổng kết chi tiêu 2025 lấy cảm hứng từ hai sự kiện hào hùng của dân tộc trong hai dịp đại lễ vừa qua. Tại đây, MoMo tạo nên một cuộc "diễu hành" chưa từng có, tái hiện một năm tài chính rực rỡ hoặc đầy những lần "vung tay" không kiểm soát của bản thân.

Loạt "khối" chi tiêu trực quan, gần gũi, cá nhân hóa

Khác với những bản tổng kết chi tiêu thông thường chỉ có những chuỗi số liệu khô khan, MoMo mang đến một không khí lễ hội cuối năm vô cùng rộn ràng. Điểm nhấn đầu tiên của buổi lễ chính là nằm ở phần nghe - nhìn được đầu tư chỉn chu: từ hình ảnh đoàn người mặc áo dài cách tân diễu hành trên nền sắc đỏ vàng, cho đến âm thanh kết hợp độc đáo giữa tiếng kèn trống diễu binh dồn dập. Chính trong không gian sôi động ấy, bạn như hóa thân thành vị khách đứng trên khán đài, chứng kiến các "khối" chi tiêu của mình lần lượt diễu hành đầy kiêu hãnh.

Mở màn cho buổi lễ là Khối Ngoại giao, nơi vinh danh những "chiến hữu" thân thiết nhất mà bạn đã thường xuyên tương tác, chuyển - nhận tiền trong suốt năm qua. Đây là tấm gương phản chiếu một "hệ hướng ngoại" chính hiệu, luôn ưu tiên ngân sách để kết nối và duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp.

Tiếp nối, đáng chú ý chính là màn tiến vào lễ đài của Khối Bảo an. Được dẫn dắt bởi tính năng Quản lý chi tiêu cùng công nghệ A.I xịn sò, khối này âm thầm làm việc để tự động phân loại hàng chục, hàng trăm giao dịch của bạn vào đúng vị trí. Đây chính là "hàng rào bảo vệ" giúp bạn thoát khỏi nỗi lo "vung tay quá trán", đảm bảo mọi khoản thu chi đều nằm trong tầm kiểm soát.

Đặc biệt, ngay sau đó là sự xuất hiện của Khối Tiết kiệm, khiến bạn không khỏi tự hào. Nhìn con số thực tế tiết kiệm được từ các mã giảm giá, nhiều người sẽ phải giật mình nhận ra bản thân cũng là cao thủ săn deal thứ thiệt. Đây chính là bằng chứng cho tinh thần chi tiêu thông minh, tiếp thêm động lực để bạn giữ chặt ví tiền trước những cơn bão mua sắm ngẫu hứng.

Cuối cùng, màn "chốt hạ" với những cú bất ngờ thuộc về Khối Chi tiêu, nơi tập trung các danh mục chi tiêu chủ chốt như ăn uống, di chuyển và giải trí. Đây chính là lúc dân tình chia phe cảm xúc rõ rệt nhất: người thì phổng mũi vì đi chơi nhiều mà tốn ít, người lại ngơ ngác bật ngửa khi thấy tổng bill khổng lồ cho những lần vui chơi quá đà. Khi tỷ lệ phần trăm chi tiêu ở từng hạng mục được tiết lộ, khối chi tiêu hứa hẹn sẽ phản ánh chân thực cách bạn tận hưởng cuộc sống: liệu bạn là "thực thần" dành cả thanh xuân cho ăn uống, hay một tín đồ xê dịch với những chuyến xe công nghệ vi vu khắp chốn?

Sẵn sàng lên "chiến thuật" tài chính 2026

Không chỉ dừng lại ở việc "bóc trần" sự thông thái, hay những sự thật phũ phàng về thói quen chi tiêu của bạn, MoMo còn chứng tỏ mình là một người đồng hành có tâm nhất hệ mặt trời. Sau khi đã thấu hiểu "gu" chi tiêu của bạn đến chân tơ kẽ tóc, MoMo không để bạn phải tự bơi giữa dòng tài chính đầy biến động mà trao ngay tận tay một "vũ khí tối thượng" để cải thiện dòng tiền trong năm tới.

Bạn sẽ được mách nước đủ đường: từ việc nằm lòng "Lịch vàng săn ưu đãi theo tuần" để canh chốt đơn đúng điểm rơi giá tốt, cho đến việc nắm bắt các gợi ý thời điểm du lịch để nhẹ ví. Thậm chí, MoMo còn có khả năng gợi ý cả "Top 3 nhãn hàng được yêu thích nhất", giúp bạn vừa bắt trend mua sắm chuẩn chỉnh, vừa chọn được những thương hiệu "đáng đồng tiền bát gạo" mà cả cộng đồng đang tin dùng. Có "quân sư" khủng thế này kề vai sát cánh, năm 2026 lo gì không làm chủ được cuộc chơi tài chính!

Những ngày cuối năm, thay vì vội vã, hãy thử chậm lại một nhịp để gói ghém lại hành trình rực rỡ đã qua. Lễ Tổng kết chi tiêu 2025 sẽ biến màn "check-var" tài chính thành một trải nghiệm thú vị, giúp bạn thấu hiểu thói quen của chính mình và sạc đầy sự tự tin cho năm mới. Một năm qua của bạn đã "đủ wow" rồi, giờ là lúc tham gia tổng kết và "flex" nhẹ thành quả với hội bạn bè ngay thôi!

Nghi thức tham dự Lễ Tổng kết chi tiêu 2025 tại MoMo chỉ với 3 bước:

- Bước 1: Đăng nhập ứng dụng MoMo.

- Bước 2: Ngay tại Trang chủ, tìm Quản lý chi tiêu trên thanh search, sau đó nhấn vào banner của Lễ tổng kết chi tiêu 2025.

- Bước 3: Khám phá "khối" chi tiêu, xem bảng vinh danh và share ngay kết quả lên mạng xã hội.

Link thực hiện nhanh: https://page.momoapp.vn/lNl1v2hTIti