Ngày 1/11 vừa qua, đêm Bán kết cuộc thi HyperCreative 2026 đã diễn ra đầy kịch tính, chọn ra 6 đội thi xuất sắc nhất bước vào Chung kết. Không chỉ là một màn tranh tài, đêm Bán kết còn là không gian thực hành truyền thông số bài bản, giúp sinh viên phát triển tư duy chiến lược và năng lực sản xuất nội dung.

Cuộc thi Ngôi sao Sáng tạo nội dung HyperCreative‏‏ là cuộc thi về đầu tiên và duy nhất về xây dựng nội dung trên nền tảng số dành cho sinh viên, do CLB Kỹ năng Truyền thông C.S.C - trực thuộc khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Bước sang mùa thứ 3, chương trình tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục thực tiễn cho các bạn trẻ trẻ miền Bắc đam mê xây dựng nội dung trên các nền tảng truyền thông số.‏‏

‏Hành trình kiểm chứng năng lực thực chiến‏

‏Trải qua vòng Chọn đội, Top 12 chung cuộc chính thức bước vào chặng đua Bán kết với thử thách xây dựng nội dung và phát triển kênh TikTok trong vòng 1 tháng. Dưới sự dẫn dắt trực tiếp từ các mentor, đây là cơ hội để thí sinh kiểm chứng tư duy chiến lược, khả năng thích ứng và kỹ năng sản xuất nội dung trong môi trường số thực tế.‏‏

‏Tại Đêm Bán kết, 12 đội thi được chia làm 3 bảng đấu chính thức: ‏‏Xuyên Tâm, Khai Nguyên, Truy Vân.‏‏ Các đội lần lượt có 10 phút thuyết trình đề án phát triển kênh, phân tích chi tiết hai sản phẩm tiêu biểu gồm một video có tương tác cao nhất và một video bám sát chủ đề cuộc thi. Ngay sau đó là phần đối đáp tranh luận với Ban Giám khảo chuyên môn để bảo vệ góc nhìn sáng tạo.‏

‏Kết quả, 3 đội sở hữu điểm số cao nhất từng bảng gồm ‏‏Bún Riêu Cua, đội sao đỏ và GLOW PUP thuộc đội hình mentor Tô Minh Chí đã xuất sắc giành tấm vé thẳng vào vòng Chung kết. Trong đó, đội thi Bún Riêu Cua gây chú ý mạnh khi thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem và 46.000 lượt chia sẻ chỉ sau 1 tháng vận hành. Khép lại Luật Ẩn và Vòng thi phụ, 3 cái tên tiếp theo góp mặt tại vòng Chung kết cũng chính thức lộ diện gồm wecreATE, Insight Lab và TRIXX.‏

‏Định hình góc nhìn chuyên môn cho người trẻ‏

‏Đêm Bán kết ‏‏HyperCreative 2026‏‏ ghi dấu bước chuyển rõ nét khi sinh viên dần bỏ lối tư duy sáng tạo nội dung ngẫu hứng để chuyển sang tư duy bài bản. Thông qua thử thách vận hành kênh thực tế và sáng tạo video ngắn triệu view từ những chủ đề khô khan như tài chính, lịch sử - văn hóa, các bạn trẻ đã cho thấy năng lực sản xuất nội dung ngày càng chuyên nghiệp.‏

‏Sau hơn 1 tháng thực chiến, các đội thi mang đến những dự án nội dung giàu giá trị chuyên môn.‏

‏Đánh giá về chất lượng thí sinh, giám khảo Phương Vy chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng với cách các bạn sinh viên xử lý đề tài. Nhiều chủ đề khó, kiến thức phức tạp đã được các bạn biến thành những câu chuyện gần gũi, chạm đúng tâm lý người xem. Trong thời điểm mạng xã hội phát triển, việc các bạn trẻ biết làm nội dung vừa hay vừa có giá trị thực sự là một tín hiệu rất đáng mừng cho ngành truyền thông."‏

‏Khoảnh khắc vỡ oà khi 6 đại diện tài năng nhất chính thức bước tiếp vào chặng cuối của ‏‏HyperCreative 2026‏‏.‏

‏Đêm Bán kết khép lại, đánh dấu bước chuyển mình sang chặng đua tiếp theo dành cho các đội thi. Top 6 sẽ cùng hướng tới Đêm Chung kết ‏‏HyperCreative 2026 -‏‏ nơi bản lĩnh sáng tạo và tinh thần học hỏi của sinh viên thế hệ mới sẽ được tỏa sáng.‏