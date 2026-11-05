Đi học như show thực tế: Tranh biện, Shark Tank, half marathon và vé đi Cornell

Ở trường True North, giờ ra chơi có thể là buổi tập tranh biện, còn hội chợ khoa học thành sân gọi vốn của học trò.

Nhắc đến chương trình học quốc tế, nhiều người nghĩ ngay tới cảnh học sinh vùi đầu ôn SAT, IELTS và chạy đua hồ sơ du học. Tại Trường True North (TNIS) ở khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, một năm học của học sinh được lấp đầy bởi những thứ khó đưa vào bảng điểm: các trận tranh biện căng như dây đàn, những cung đường chạy bộ buổi sớm, gian hàng STEAM tự tay dựng và cả những đêm tiệc ngủ cùng bạn bè.

Đó cũng là cách trường hiện thực hóa 4 trụ cột giáo dục mà TNIS theo đuổi: Phát triển nhân cách, Bản lĩnh học thuật, Sức khỏe toàn diện và Công dân toàn cầu.

"Cãi" có luật, và cãi ra tầm quốc tế

Nếu có một hoạt động làm nên "chất" của học sinh True North, đó có lẽ là tranh biện. Đứng trước đám đông bảo vệ quan điểm, phản biện đối phương ở đây là kỹ năng được rèn đều đặn.

Thành quả thì nói thay tất cả. Ngô Gia Nghĩa, học sinh hệ chương trình Quốc tế, từng là thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Giải Vô địch Tranh biện Thế giới dành cho học sinh (WSDC) 2024, lọt top 10 diễn giả xuất sắc tại một giải khu vực Nam Á và đạt 1550/1600 điểm SAT. Phan Ngọc Vy, cũng thuộc hệ chương trình Quốc tế, có 1570/1600 điểm SAT, từng được vinh danh giám khảo cấp THPT xuất sắc nhất tại giải VMDC 2023 và lọt vào vòng chung kết nhiều giải tranh biện trong nước.

Điều thú vị là những "chiến thần tranh biện" này không chỉ biết học. Ngọc Vy còn đạt 93/100 điểm chứng chỉ piano Trinity College cấp độ 7 và hoàn thành cự ly 10 km tại giải chạy Run for the Heart 2024. Hình mẫu học sinh mà TNIS hướng tới không phải "con mọt sách", mà là người trẻ biết cân bằng giữa đầu óc, cảm xúc và thể lực.

Hội chợ khoa học, nhưng là phiên bản Shark Tank

Mỗi năm, STEAM Fair là dịp học sinh True North mang những ý tưởng khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học từ lớp học ra "triển lãm". Năm 2026, sự kiện được nâng cấp thêm phần Shark Tank: học sinh không chỉ trưng bày sản phẩm mà còn phải thuyết phục "nhà đầu tư" rằng ý tưởng của mình đáng được rót vốn.

Đây là bài học kép: hiểu sản phẩm đủ sâu để trả lời câu hỏi hóc búa, và kể câu chuyện của mình đủ thuyết phục, kỹ năng mà nhiều sinh viên đại học vẫn còn loay hoay.

Học qua dự án cũng là tinh thần xuyên suốt chương trình quốc tế (Mỹ) mà TNIS giảng dạy, từ bộ chuẩn NGSS cho môn khoa học đến chương trình Advanced Placement (AP) giúp học sinh THPT học trước các môn trình độ đại học.

Sáng chạy bộ, chiều xuống nước

Trụ cột Sức khỏe toàn diện ở True North không dừng lại ở vài tiết thể dục mỗi tuần. Năm 2026, học sinh toàn trường cùng góp mặt tại giải Tây Hồ Half Marathon, sải bước quanh hồ lớn nhất Hà Nội. Sau đó không lâu là Aqua Warriors, hoạt động dưới nước dành cho học sinh toàn trường.

Ngôi trường có tiệc ngủ, gala và chuyến đi Văn Miếu

Đời sống học đường ở TNIS còn có những khoảnh khắc khó quên: đêm tiệc ngủ của các bạn nữ, đêm chung kết AMPED Gala hay các buổi dã ngoại.

Học chương trình quốc tế (Mỹ) nhưng học sinh True North không xa rời gốc rễ. Các chuyến đi thực tế tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám hay Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp các bạn hiểu thêm về lịch sử, văn hóa dân tộc, điều mà trường xem là nền tảng để trở thành một công dân toàn cầu có bản sắc.

Môi trường đa văn hóa cũng là một điểm cộng. Ngoài học sinh Việt Nam, trường có học sinh đến từ Hàn Quốc, Ấn Độ, Đức và nhiều quốc gia khác. Một phụ huynh người Hàn Quốc chia sẻ trên website của trường rằng con mình và các bạn Việt Nam chơi với nhau rất hòa đồng, thân thiện.

Khi "tìm phương Bắc" thành tấm vé tới Cornell

Tên trường, True North, nghĩa là "phương Bắc thật": hướng đi đúng mà mỗi người cần tìm cho riêng mình. Với nhiều học sinh TNIS, hướng đi ấy đã dần rõ hình hài.

Mùa tuyển sinh đại học vừa qua, học sinh trường nhận thư mời nhập học từ hơn 30 trường đại học tại nhiều quốc gia, trong đó có những cái tên như Cornell University, University College London, University of Melbourne, University of Sydney, Pratt Institute hay Berklee College of Music. Tổng học bổng và hỗ trợ tài chính từ các trường Mỹ lên tới 3 triệu USD, chưa kể học bổng từ Úc, VinUniversity và Đại học Fulbright Việt Nam.

Nhưng có lẽ điều đáng giá hơn là hành trình phía sau: những lần run tay trên bục tranh biện, những cây số cuối mỏi nhừ chân. Ở True North, học sinh không chỉ học để thi, mà học để biết mình là ai và muốn đi về đâu.

Trường True North (TNIS) tuyển sinh từ Mầm non (5 tuổi) đến lớp 12 với hai hệ chương trình: Quốc tế và Song ngữ. Phụ huynh có thể tìm hiểu thêm tại truenorth.edu.vn hoặc hotline 0944 359 393.