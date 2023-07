Bản hoà ca diệu kỳ hành trình 30 năm SASCO

Màn trình diễn Bốn mùa mở màn cho bản hòa ca diệu kỳ

Giai điệu Mùa xuân (Spring) - thuộc tác phẩm kinh điển The Four Seasons của Antonio Vivaldi, thể hiện bởi nghệ sĩ violin Tăng Thành Nam cùng Dàn dây Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ kịch TPHCM (HBSO) mở màn đầy cảm hứng cho Chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập SASCO (14/07/1993-14/07/2023) với chủ đề Hành trình Diệu kỳ.



Quả ngọt từ bản lĩnh tiên phong

Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cả nước thực hiện đổi mới, Công ty dịch vụ cụm cảng hàng không Sân bay Miền Nam (SASCO, nay là Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất) tách khỏi quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh, đặt những bước chân độc lập đầu tiên trên hành trình trở thành thương hiệu dẫn đầu dịch vụ sân bay và xây dựng hàng không Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Từ "nốt nhạc đầu" là những dịch vụ nhỏ lẻ của cảng hàng không bấy giờ, những con người SASCO tiên phong mở ra nhiều loại hình "dịch vụ phi hàng không" - một khái niệm còn khá xa lạ trong những năm 1990. Khởi đầu bằng hệ thống cửa hàng miễn thuế đầu tiên tại Việt Nam, SASCO tiếp tục khai trương các dịch vụ khác ngay tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất như Airport Taxi, xăng dầu, nước uống,…

Gắn bó tuổi xuân cùng SASCO 30 năm qua và đặc biệt, là một trong những người đầu tiên biên soạn quy chế hoạt động của Công ty, bà Đoàn Thị Mai Hương - Tổng Giám đốc SASCO bồi hồi nhớ lại giai đoạn 1998-2014, thời kỳ phát triển mạnh mẽ của ngành Hàng không Việt Nam khi hành khách ngày càng đa dạng, đặc biệt là du khách quốc tế. Bắt nhịp thị trường bằng sự tiên phong, SASCO tạo ra hệ sinh thái đặc sắc về văn hóa, phong phú về trải nghiệm hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu. Năm 2015, SASCO chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần. Đây cũng là cột mốc quan trọng chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu, lợi nhuận và hiệu suất kinh doanh của SASCO. Tuy nhiên, đại dịch covid-19 thử thách sức bền của mọi doanh nghiệp trên toàn cầu. Trong bối cảnh đầy thách thức đó, SASCO linh hoạt thích ứng và hướng về người lao động, kiên định cùng Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cùng TPHCM vượt qua đại dịch, vững vàng bảo toàn nguồn lực, tận dụng thời gian tái thiết, phát triển hạ tầng để phục hồi nhanh chóng trong bình thường mới.

Bà Đoàn Thị Mai Hương – Tổng Giám đốc Công ty SASCO và Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị SASCO tặng hoa và kỷ niệm chương tri ân các đối tác khách hàng

30 năm phát triển, SASCO trở thành một doanh nghiệp đa lĩnh vực, từ nguồn vốn nhà nước 9,3 tỷ đồng đến doanh nghiệp cổ phần với vốn điều lệ đạt gần 1.335 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước hơn 1000 tỷ đồng. SASCO được trao tặng những giải thưởng cao quý như Huân chương Lao động (hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất), Huân chương Độc lập (hạng Ba), top đầu Doanh nghiệp phát triển bền vững, được vinh dự gắn biểu trưng Thương hiệu quốc gia của Chính phủ. Trong niềm vui của 30 năm ngày thành lập, SASCO vinh dự đón nhận bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và giấy khen Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công An) cho bản lĩnh kiên cường vượt qua đại dịch, tuân thủ và đảm bảo các quy tắc thị trường, minh bạch thông tin, tuân thủ pháp luật về kinh doanh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phục vụ quốc phòng an ninh trong suốt chặng đường qua.



SASCO vinh dự đón nhận giấy khen Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công An)

Trong suốt tiến trình phát triển, SASCO truyền cảm hứng và hành động vì nhân sự hạnh phúc. SASCO là tổ chức thứ 25 trên thế giới, doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng chỉ bình đẳng giới toàn cầu EDGE-MOVE cấp độ 2 và là một trong những đơn vị tiên phong thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam.



Sẻ chia trách nhiệm, kiến tạo tương lai

"Các thế hệ người SASCO cùng nhau trưởng thành, biết trân trọng những giá trị của cuộc sống, biết chia sẻ may mắn và cùng gánh vác trách nhiệm. Đó chính là sự diệu kỳ trong hành trình 30 năm của SASCO", bà Đoàn Thị Mai Hương nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực.

Khát vọng đóng góp cho cộng đồng xã hội của người SASCO được thể hiện bằng những dự án thiết thực và trách nhiệm. Đồng hành cùng các chương trình như Nâng bước em đến trường, Cùng con đi tiếp cuộc đời, Ươm những mầm xanh, Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển…, 30 năm qua SASCO nuôi dưỡng hàng ngàn ước mơ đến trường của thế hệ trẻ, xây dựng cầu giao thông nông thôn, trao tặng nhà tình thương, đền ơn đáp nghĩa gia đình chính sách, Mẹ VNAH,...

SASCO cùng đại diện ban biên tập các báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM cùng SASCO trao các chương trình học bổng ý nghĩa cho đại diện học sinh, sinh viên.

Là người khởi phát học bổng thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" nhằm hỗ trợ học phí cho các cháu mồ côi sau đại dịch Covid 19, ông Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết trong gần 02 năm triển khai, chương trình đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp và bạn đọc hỗ trợ, giúp đỡ cho gần 2000 trẻ mồ côi, trong đó có 350 trường hợp được bảo trợ giáo dục đến hết 18 tuổi. "SASCO là một trong những đơn vị đồng hành rất sớm, tích cực trong các hoạt động và là đơn vị tiên phong tài trợ học bổng để nâng bước các em theo hết bậc đại học", ông Toàn đánh giá sự đóng góp của SASCO.



Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị SASCO Nguyễn Hạnh tin tưởng: "Bước sang trang mới, không chỉ đi đầu trong phát triển dịch vụ sân bay tại Việt Nam, chúng tôi đặt ra mục tiêu đưa dịch vụ của SASCO hướng đến những tiêu chuẩn hàng đầu quốc tế, cạnh tranh bình đẳng, góp phần xây dựng các trung tâm hàng không Việt Nam sánh ngang với các trung tâm hàng không lớn của khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị SASCO phát biểu về hành trình 30 năm Diệu kỳ

Chúng tôi - SASCO - đã sẵn sàng hướng về tương lai , cùng kề vai tiến bước vì hành trình phát triển Vững mạnh của ngành Dịch vụ Hàng không Việt Nam, là nền tảng quan trọng góp phần vào sự hùng cường và thịnh vượng của đất nước."



Thăng hoa cùng giai điệu diệu kỳ

Đêm hòa nhạc chủ đề Around the world with everlasting music chào mừng 30 năm ngày thành lập SASCO dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Lê Phi Phi, dàn nhạc giao hưởng, các ca sĩ và dàn hợp xướng HBSO. Chuyến du hành âm nhạc vòng quanh thế giới dẫn dắt đại biểu, khách mời đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ ngày đầu gặp gỡ đến những nốt thăng trầm của chặng đường trưởng thành, từ khởi xây khát vọng đến kiên cường vượt qua thử thách, từ phi thường nhỏ bé đến Hành trình 30 năm Diệu kỳ.

Điều thú vị của buổi hòa nhạc là sự kết hợp giữa ca khúc chủ đề của các bộ phim điện ảnh nổi tiếng cùng những giai điệu pop & rock trường tồn theo tháng năm tạo nên câu chuyện thăng hoa đầy cảm xúc. 15 tác phẩm là 15 bản trường ca của sự hy vọng, của quyết tâm, của niềm tin, của tinh thần đoàn kết đồng lòng.

"We are the world" vang lên như lời kết trọn vẹn của hành trình cảm xúc, lời khẳng định vững vàng cùng nhau tạo nên một tương lai tươi sáng hơn.