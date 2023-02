Bạn gái Văn Hậu tư vấn tình yêu cho dân mạng

Được ví như cặp đôi vàng của làng bóng đá, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu nhận về nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Riêng Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 còn rất được lòng cư dân mạng vì thường xuyên chia sẻ, tâm sự và tư vấn cho mọi người cách giải quyết vấn đề.

Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

Mới nhất, Doãn Hải My đã mở hỏi đáp, giải đáp những thắc mắc của mọi người, trong đó đáng chú ý nhất là đề tài tình yêu.

Theo đó, khi một người hỏi cách xử lý khi có bạn nữ nhắn tin tán tỉnh người yêu mình, Hải My thẳng thắn cho biết mình sẽ mặc kệ trong trường hợp này. “Thì em mặc kệ, ngồi yên và quan sát xem người yêu em sẽ phản ứng thế nào. Một là em có một nửa kia tuyệt vời. Hai là em loại được một người kém cỏi ra khỏi cuộc sống của em. Cả hai trường hợp em đều là người có lợi, yên tâm” - người đẹp bày tỏ.

Với câu hỏi rằng mãi không tìm được người phù hợp, không ưng ý với bất kỳ ai, bạn gái Văn Hậu nói: "Chắc là chưa tới lúc, chưa tới duyên thôi em à. Có khi vũ trụ gửi gắm lời nhắn em rằng hiện tại là lúc tập trung phát triển và yêu bản thân đấy. Chị từng đọc ở đâu đó rằng - những điều tốt đẹp nhất thường đến vào những lúc ta không ngờ tới nhất”.

Cũng trong loạt chia sẻ này, Doãn Hải My thoải mái chia sẻ khoảnh khắc tình cảm với bạn trai và tiết lộ mình mặc áo của người yêu.

Chiếc áo hoodie mà Doãn Hải My mặc trong ảnh này là của Văn Hậu

Cách trả lời thông minh, hiểu chuyện này của Doãn Hải My hoàn toàn giống như những lời khen mà Đoàn Văn Hậu từng dành cho bạn gái. Theo đó, chàng cầu thủ quê Thái Bình khẳng định Doãn Hải My là mẫu người mà mình luôn tìm kiếm. Văn Hậu còn cho biết Hải My là người tử tế, hiểu về cuộc sống, con người và công việc của mình. Khi bạn trai gặp khó khăn hay áp lực, cô cũng luôn ở bên cạnh động viên và chia sẻ.

(Tổng hợp)