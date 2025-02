Bạn gái mới hot girl 2k của B Ray sẽ nghĩ sao nếu thấy những hình ảnh này?

Sau khi công khai hình ảnh hẹn hò thân mật với bạn gái mới trên mạng xã hội, B Ray trở thành cái tên được cư dân mạng theo dõi nhất cử nhất động. "Thám tử online" cũng nhanh chóng truy lùng ráo riết danh tính "ghệ mới" của B Ray là Đinh Ý Nhi (thường được gọi là Đinh Nhi). Cô là hot girl sinh năm 2000 khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên mới đây, nam rapper sinh năm 1993 bất ngờ xuất hiện trong các clip của hot girl nổi tiếng như Hà Môi, Mai Hương. Cả hai hot girl này đều có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội TikTok. Trong video, B Ray ngồi ở phía đằng sau và nhép theo lời ca khúc mới ra mắt có tên Ghệ mới.

Ngay sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng đã liên tục réo gọi tên của bạn gái mới của B Ray là Đinh Nhi ở phía dưới phần bình luận. Nguyên do vì anh xuất hiện thân thiết bên 2 hot girl nổi tiếng. Nhiều người bày tỏ sự quan ngại cho mối quan hệ của cặp đôi vì nam rapper 9x được đánh giá là người khá đào hoa.

Hot girl Hà Môi, Mai Hương đăng tải khoảnh khắc bên rapper B Ray trên kênh TikTok

Trong clip, anh ngồi ở phía sau, thoải mái nhép theo ca khúc mới ra mẳt của mình. Cư dân mạng liên tục réo gọi tên của bạn gái mới của B Ray ở phía dưới phần bình luận

Cả hai vừa qua bị bắt gặp khoảnh khắc cùng đi ăn tại một nhà hàng

Ở Instagram cá nhân, Đinh Nhi còn tạo riêng tin nổi bật về bạn trai B Ray. Trên mạng xã hội, hot girl sinh năm 2000 từng chia sẻ story hình ảnh chụp màn hình tin nhắn tình cảm từ bạn trai. Trong bức hình có giao dịch chuyển khoản tiền thành công và lời nhắn nhủ: "Năm mới xinh đẹp, tài giỏi và yêu anh nhiều nữa nha".

Đinh Nhi cảm thấy bất ngờ khi thấy nửa kia nhắn tin ngọt ngào như vậy. "Ít khi nào anh sến súa chúc này chúc kia lắm, nên nay được chúc hơi bỡ ngỡ nhưng mà thương lắm ạ", cô viết. Qua chi tiết này, cư dân mạng cho rằng cô chính là một ngoại lệ trong tình yêu của B Ray.

Được biết, Đinh Nhi là người mẫu ảnh, hiện có hơn 37k người theo dõi trên Instagram. Cô được nhận xét có gương mặt xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng. B Ray và Đinh Nhi rộ tin hẹn hò từ tháng 7/2024. Thời điểm đó, cặp đôi chủ động để lộ nhiều hint như cùng đăng ảnh em cún tên Pepsi, nhiều đồ vật trong nhà giống nhau... Từ thời điểm đó, cư dân mạng đã cho rằng cặp đôi đang có mối quan hệ đặc biệt và còn sống chung nhà.

Đinh Nhi thời gian qua hay chia sẻ hình ảnh bên B Ray trên mạng xã hội. Cặp đôi còn bị soi hint sống chung nhà

Cô sở hữu ngoại hình nóng bỏng, là hot girl khá nổi tiếng

Trước khi đến với tình yêu mới, B Ray từng công khai hẹn hò với hot girl Tammy Phạm. Thời điểm đó, nam rapper cho biết không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm vì không muốn khán giả tập trung quá vào việc cá nhân.

Tuy nhiên chỉ sau khoảng nửa năm công khai, cặp đôi này đã vướng nghi vấn đường ai nấy đi. Nguyên do vì Tammy Phạm thường xuyên đăng tải dòng trạng thái buồn bã và nhiều tâm sự trên trang cá nhân. Cô ẩn ý cuộc sống bản thân đã có nhiều thay đổi: "Về nhà rồi. Không ai tặng hoa mỗi ngày cho bé, đưa bé đi ăn, ôm bé ngủ, nắm tay shopping" hay "New me in Saigon. Cuộc sống này còn nhiều điều xinh đẹp lắm nha". Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội của cả hai cũng không còn theo dõi nhau.

B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993. B Ray cùng gia đình sang Mỹ sinh sống từ khi nhỏ. Từ năm 2013, B Ray gây chú ý trong cộng đồng underground ở Việt Nam với nhiều bản rap diss. Rapper từng có một số trận "beef" (đối đầu bằng âm nhạc) với Rhymastic, The Night, Ricky Star, Skyler, Rick.