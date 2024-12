B Ray làm concert sau đại thắng tại Rap Việt 2024

B Ray đại thắng ở Rap Việt mùa 4



Rapper B Ray thắng lớn tại Rap Việt mùa 4 khi cả hai thành viên của nhóm là Hustlang Robber và GILL lần lượt dành chức quán quân và á quân. Chiến thắng áp đảo trong đêm chung kết Rap Việt là minh chứng rõ ràng cho việc B Ray nói được làm được.

Các tuyên bố được cho là ngông cuồng của nam rapper ở vòng pick team đều có cơ sở. Chia sẻ sau khi đạt thành tích "lịch sử" tại Rap Việt, B Ray cho hay: "Đây sẽ là cột mốc tôi nhớ đến cuối đời. Đó là sĩ diện, và tôi sẽ 'sĩ' đến mức khi con, cháu rảnh rỗi, tôi sẽ lôi ra kể cho chúng nó nghe".

B Ray nói thêm bản thân mình đã dành tâm huyết rất lớn khi lần thứ 2 ngồi ghế HLV Rap Việt, nên kết quả này càng khiến anh tự hào hơn.

"Tôi tham gia với tinh thần "chơi để thắng", không chỉ tôi mà cả team đều hết mình để có thể đạt thành tích tốt nhất. Team B Ray đã có cả Quán quân và Á quân rồi, đây giống như quả ngọt mà tôi đã mất rất nhiều năm mới có thể thưởng thức" - anh vỡ òa.

Sau thành tích ấn tượng này, B Ray thực hiện concert Rise of the underdogs 2 như lời tri ân đến tất cả các khán giả. Anh mong muốn buổi gặp mặt này mọi người có thể cùng nhau "cháy" hết mình trong âm nhạc, vừa là cơ hội bày tỏ, gắn kết với fan.

Dù chưa công bố khách mời tham dự nhưng ngay sau thời gian ngắn mở bán, vé đợt 1 đã sold out. Điều này cho thấy sức hút không hề nhỏ đến từ HLV Rap Việt.

B Ray tặng quà cho fan

"Rise of the underdogs" diễn ra vào năm ngoái là sự kiện nổi tiếng của giới underground Việt, thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. "Rise of the underdogs" năm nay được thực hiện với quy mô hoành tráng hơn, dự kiến lên đến hơn 7000 người.

Fan mong chờ Quán quân Hustlang Robber, Á quân GILL, tất cả các học trò Rap Việt trong 2 mùa và những người bạn thân thiết của B Ray sẽ góp mặt.

Nói về B Ray, từng chỉ hoạt động mạnh mẽ ở underground anh đã trở nên nổi tiếng và xuất hiện nhiều ở các sự kiện giải trí. Theo đó, việc ngồi ghế nóng ở Rap Việt liên tiếp 2 năm là minh chứng rõ ràng cho tài năng cũng như sự chăm chỉ hoạt động nghệ thuật của nam rapper. Ngoài ra anh cởi mở hơn khi tham gia gameshow, có mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp.

Concert "Rise of the underdogs 2" còn một đợt bán vé vào 19-12. Sự kiện chính thức diễn ra vào 10/1 tại khu phức hợp Mansion Sports Club (số 93-3 Nguyễn Hoàng, phường An Phú, TP Thủ Đức - TP HCM).