Bán 5,7 triệu tấn quặng gần 3.000 tỷ đồng: Nhiều cựu Chủ tịch, Tổng giám đốc bị đề nghị truy tố

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung cùng các đơn vị liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị liên quan.

Các bị can bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh, gồm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản.

Bùi Thanh Bình, nguyên Tổng giám đốc VTM (Ảnh: Bộ Công an).

Trong số này, ông Bùi Thanh Bình, cựu Tổng giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản.

Nhiều cựu lãnh đạo Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) cũng bị đề nghị truy tố, trong đó có ông Mai Văn Tỉnh, cựu Chủ tịch HĐQT; ông Đậu Văn Hùng, cựu Tổng giám đốc cùng một số cựu thành viên HĐQT.

Bán hơn 5,7 triệu tấn quặng cho 16 doanh nghiệp

VTM được thành lập để thực hiện dự án khai thác mỏ sắt Quý Xa và dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến năm 2020, Bộ Công Thương duyệt cho 18 doanh nghiệp mua quặng của VTM, nhưng thực tế có 16 doanh nghiệp được mua.

VTM đã ký 25 hợp đồng, bán tổng cộng hơn 5,775 triệu tấn quặng, với tổng giá trị thanh toán hơn 2.950 tỷ đồng. Trong số 16 doanh nghiệp mua quặng, 11 doanh nghiệp được cấp hạn ngạch xuất khẩu với tổng khối lượng hơn 3,075 triệu tấn.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Bùi Thanh Bình đã chỉ đạo xây dựng phương án giá bán thấp hơn giá thị trường. Một số doanh nghiệp sau đó đề nghị được xuất khẩu quặng sang Trung Quốc do giá xuất khẩu cao hơn giá bán trong nước khoảng 90.000-150.000 đồng mỗi tấn.

Gói thầu EPC tăng lên 160 triệu USD

Một nội dung sai phạm khác liên quan đến gói thầu số 2 thuộc dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai.

Ban đầu, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 151,4 triệu USD, tương đương hơn 2.430 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư, xây dựng và lắp đặt một số hạng mục chính có giá dự toán hơn 98,3 triệu USD.

Sau khi đấu thầu quốc tế nhưng không lựa chọn được nhà thầu, các bên thống nhất chỉ định Công ty Gang thép Côn Minh thực hiện gói thầu EPC với giá 160 triệu USD.

Tổng mức đầu tư dự án sau đó tăng lên hơn 306,9 triệu USD, tương đương hơn 5.464 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi mức được phê duyệt ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định một số cựu lãnh đạo VNS đã thông qua và ban hành nghị quyết phê duyệt mức đầu tư điều chỉnh, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 234 tỷ đồng.

Cựu Tổng giám đốc bị cáo buộc nhận 18,4 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều hành VTM, ông Bùi Thanh Bình bị cáo buộc đã thỏa thuận và nhận tổng cộng 18,4 tỷ đồng.

Trong đó, ông Bình nhận 11 tỷ đồng từ ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Phát, để doanh nghiệp này được ký 9 hợp đồng cung cấp than cốc cho VTM.

Ông Bình cũng bị cáo buộc nhận 7,4 tỷ đồng từ ông Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty Trung Thành Thái Nguyên, để doanh nghiệp được ký 6 hợp đồng cung cấp than cốc.

Ông Nguyễn Văn Bình và ông Nguyễn Xuân Tốt bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ.