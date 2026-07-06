Truy tố thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tài chính Đỗ Minh Hải 41 tuổi

Núp bóng dịch vụ cầm đồ và tư vấn tài chính trực tuyến, nhóm bị can do một thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tài chính cầm đầu đã giải ngân hơn 3.700 tỷ đồng cho gần 739.000 lượt vay, thu lãi với mức có thời điểm lên tới 13.500%/năm.

Ngày 6/7, Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Minh Hải (41 tuổi, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tài chính) cùng Trần Đình Triển (52 tuổi), Verevkin Vladimir (36 tuổi, quốc tịch Nga) và 4 đồng phạm về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Vụ án được bóc trần từ đơn trình báo của một nạn nhân tại quận 4 cũ TP.HCM sau khi vay tiền qua website của Công ty TNHH ATM Online Việt Nam (Công ty ATM Online) và liên tục bị nhân viên gọi điện khủng bố, đến tận nơi làm việc đòi nợ do chậm thanh toán.

Các đối tượng bị truy tố. Ảnh: CQCA

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định một đường dây cho vay nặng lãi quy mô đặc biệt lớn đang vận hành núp bóng dịch vụ cầm đồ và tư vấn tài chính thông qua trang web atmonline./vn.

Hồ sơ vụ án thể hiện, cuối năm 2016, Đỗ Minh Hải cùng 2 đối tượng quốc tịch Nga đã thành lập doanh nghiệp tại Singapore để tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng trực tuyến. Tại Việt Nam, nhóm này thiết lập hai pháp nhân gồm Công ty ATM Online (đăng ký tư vấn tài chính) và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TM 24H (Công ty TM 24H, đăng ký dịch vụ cầm đồ) để triển khai dòng vốn.

Trong đó, Đỗ Minh Hải giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hệ thống với tư cách Giám đốc tài chính. Các bị can còn lại gồm Trần Đình Triển (đại diện pháp luật Công ty TM 24H), Verevkin Vladimir (Tổng Giám đốc phụ trách hệ thống và quản trị rủi ro) cùng các trưởng nhóm thẩm định, vận hành, thu hồi nợ giữ vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực. Thủ đoạn của các đối tượng là xây dựng quy trình giải ngân tự động qua website được lập trình sẵn. Khách hàng chỉ cần đăng nhập, cung cấp thông tin cá nhân là được xét duyệt giải ngân qua tài khoản ngân hàng.

Để che giấu bản chất tín dụng đen, hệ thống tự động thiết lập các "Hợp đồng cầm cố tài sản" điện tử giữa người vay và Công ty TM 24H mà không cần ký kết trực tiếp. Mặc dù lãi suất hiển thị trên hợp đồng chỉ là 12%/năm, nhưng nhóm này đã cài cắm thêm hàng loạt chi phí vô lý như phí nền tảng, phí tư vấn và phí dịch vụ.

Kết quả đối soát dữ liệu của cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, hệ thống này đã giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng cho gần 739.000 lượt vay. Lãi suất thực tế mà người vay phải gánh chịu bị đẩy lên mức không tưởng, dao động từ 125%/năm đến hơn 13.500%/năm, vượt gấp 6 đến 675 lần mức trần lãi suất quy định của pháp luật. Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ số tiền thu lợi bất chính hơn 720 triệu đồng liên quan trực tiếp đến 26 người vay đã có lời khai cụ thể.

Quá trình điều tra, Đỗ Minh Hải và các đồng phạm đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng của các pháp nhân liên quan với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng nhận định, hành vi của các bị can đã xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng, trực tiếp tước đoạt quyền lợi của người dân và gây mất an ninh trật tự xã hội, do đó cần phải nhận một bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung.