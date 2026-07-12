Cơ quan thuế thông báo: Chậm nhất ngày 31/7 hộ kinh doanh và doanh nghiệp phải thực hiện các nội dung sau

Thuế TP Hà Nội vừa thông tin về các nghĩa vụ thuế mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức và doanh nghiệp cần thực hiện chậm nhất ngày 31/7/2026.

Theo Thuế TP Hà Nội, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026, có doanh thu thực tế phát sinh từ khi bắt đầu hoạt động đến hết ngày 30/6/2026 từ 1 tỷ đồng trở xuống cần thực hiện thông báo doanh thu thực tế. Mẫu biểu kê khai là Mẫu số 01/TKN-CNKD theo Thông tư 50/2026/TT-BTC.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, chưa thực hiện thông báo tài khoản ngân hàng hoặc số hiệu ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế, cần thông báo thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Mẫu biểu thực hiện là Mẫu số 01/BK-STK theo Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê bất động sản thuộc trường hợp trực tiếp khai thuế và lựa chọn khai thuế 2 lần/năm cần thực hiện khai thuế lần thứ nhất. Hồ sơ gồm Mẫu số 01/BĐS theo Thông tư 50/2026/TT-BTC và Bảng kê chi tiết 01/BK-BĐS theo Thông tư 18/2026/TT-BTC, áp dụng khi có nhiều bất động sản cho thuê.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo quý, trường hợp có doanh thu tự xác định năm 2026 trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng; hoặc mới bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026 và có doanh thu thực tế phát sinh đến ngày 30/6/2026 trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng, cần thực hiện kê khai thuế quý II/2026 theo Mẫu số 01/CNKD.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp kê khai thuế theo quý, Thuế TP Hà Nội lưu ý nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế quý II/2026.

Cụ thể, về thuế giá trị gia tăng, đối tượng áp dụng là tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ năm 2025 không quá 50 tỷ đồng. Hồ sơ gồm Mẫu số 01/GTGT đối với phương pháp khấu trừ hoặc Mẫu số 04/GTGT đối với phương pháp trực tiếp theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Về thuế thu nhập cá nhân, việc nộp hồ sơ khai thuế quý II/2026 áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công. Tờ khai sử dụng Mẫu số 05/KK-TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Người nộp thuế có thể thực hiện kê khai điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công ngành Thuế.

Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát thông tin, xác định đúng trường hợp thuộc diện phải thông báo, kê khai và hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo quy định chậm nhất ngày 31/7/2026.

Việc nộp đúng hạn, kê khai đúng quy định sẽ giúp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời hạn chế sai sót phát sinh và vi phạm hành chính nếu có.