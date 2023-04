Bali trục xuất nhiều du khách nước ngoài không tuân thủ quy định

Một du khách người Australia vừa bị cơ quan nhập cư Indonesia trục xuất sau khi tranh cãi với cảnh sát về việc đi xe không đội mũ bảo hiểm. Hàng loạt khách du lịch nước ngoài đã bị trục xuất khỏi Bali trong thời gian gần đây khi chính phủ Indonesia tuyên bố sẽ có các biện pháp nghiêm khắc nhằm vào người nước ngoài vi phạm luật và quy định của nước sở tại, bao gồm các nguyên tắc tôn giáo địa phương.

Vụ việc xảy ra sau khi du khách nước ngoài bị bắt gặp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhưng từ chối tuân theo yêu cầu dừng lại của cảnh sát. Trước đó, ngày 25/3, hai công dân Ba Lan cũng đã bị trục xuất do không tuân thủ các quy định về tôn giáo trong Ngày im lặng (Nyepi) tại Bali.

Lực lượng an ninh Bali ( Pecalang) đi tuần tra trong Ngày Im lặng trên đảo- Nguồn Jakarta Post.

Ngày im lặng đánh dấu Năm mới theo lịch của người Bali, những người theo đạo Hindu ở Bali phải kiêng 4 hoạt động chính là kiêng đốt lửa, kiêng làm việc, kiêng ra ngoài nếu không cần thiết và kiêng các hoạt động giải trí. Là ngày lễ của người theo đạo Hindu, nhưng cư dân không theo đạo và khách du lịch nước ngoài cũng phải tuân thủ các quy định khi đến Bali. Du khách có thể tự do làm mọi việc trong khách sạn nhưng không được phép ra bãi biển hay đường phố vui chơi, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên hai du khách Ba Lan đã bị lực lượng an ninh phát hiện đang ăn sáng trên bãi biển vào Ngày im lặng và sau đó tranh cãi với lực lượng an ninh khi bị yêu cầu dừng hoạt động.

Từ ngày 1/1 đến ngày 25/3, chính quyền Bali đã trục xuất 76 công dân nước ngoài, chủ yếu vì ở quá hạn thị thực, trong khi những người khác lạm dụng thị thực để làm việc hoặc phạm tội. Các văn phòng nhập cư ở Bali cũng đang tăng cường giám sát người nước ngoài trên toàn tỉnh trong bối cảnh gần đây có nhiều khiếu nại về hành vi xấu của khách du lịch nước ngoài.

Giám đốc Văn phòng Nhập cư Bali Ngurah Rai Sugito cho biết, Luật nhập cư yêu cầu công dân nước ngoài trên lãnh thổ Indonesia đảm bảo trật tự công cộng và tuân thủ luật pháp và quy định của địa phương. Không làm như vậy có thể dẫn đến trục xuất và/hoặc cấm đi lại.

Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno cũng khẳng định Indonesia đang trải thảm đỏ để chào mời khách du lịch nước ngoài đến với đất nước. Tuy nhiên khách du lịch cũng phải tuân thủ luật pháp, chuẩn mực và sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nếu họ vi phạm.

Về phía Indonesia cũng đảm bảo rằng khách du lịch có chuyến đi an toàn, thuận tiện và thú vị. Các cơ quan liên quan sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách du lịch về những điều nên làm và không nên làm ở Indonesia để tuân thủ các quy định.