Baifern Pimchanok trêu Nine Naphat cực yêu chỉ vì một bức ảnh

Sau khi công khai tìm hiểu nhau, cặp đôi đình đám Tbiz Baifern Pimchanok và Nine Naphat ngày càng thoải mái hơn trong việc tương tác trên mạng xã hội. Mới đây nhất, dân tình lại được ăn no cẩu lương của cả hai khi Nine để lại bình luận trong bài đăng của nữ thần Chiếc Lá Bay.

Cụ thể, Baifern đã đăng tải một loạt khoảnh khắc khắc vui vẻ khi du lịch Nhật Bản cùng chị quản lý xinh đẹp của mình. Thậm chí, mỹ nhân 9X còn để lại một dòng trạng thái đầy tình cảm "Luôn tốt hơn khi chúng ta ở bên nhau". Ngay lập tức, Nine Naphat đã vào bình luận giục hai người nhanh chóng trở về làm việc. Có vẻ, anh chàng đang sốt ruột vì dạo này bạn gái thường xuyên đi du lịch nước ngoài và "bỏ rơi" mình ở nhà.

Baifern cười tươi hết nấc trong những bức ảnh chụp cùng trợ lý của mình

Thậm chí, cô nàng còn tựa đầu đầy tình cảm vào vai người bên cạnh

Nine Naphat nhanh chóng để lại lời nhắn cho cô người yêu đang đi vi vu ở Nhật Bản

Đáp lại lời nhắn nhủ ở trên của bạn trai, Baifern cũng không ngại trêu anh chàng: "Nhớ (người ta) thì nói ra đi" (kèm theo biểu cảm lêu lêu). Điều này khiến dân tình cười bò bởi sự hài hước của cô nàng, đồng thời không ít người phải quắn quéo trước tình cảm ngọt ngào của cặp đôi. Nhiều netizen không nhịn được bày tỏ: "Ngọt quá rồi nhé", "Nếu nhớ cô ấy thì nói thẳng ra nè", "Quá trời bà Fern", "Dễ thương thế"...

Tương tác dễ thương của cặp đôi khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích

Baifern Pimchanok sinh năm 1992. Trong khi đó, Nine Naphat sinh năm 1996, kém bạn gái 4 tuổi. Cuối năm ngoái, cả hai đã chính thức công khai đang tìm hiểu nhau và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả. Trước đó, họ từng là bạn bè thân thiết trong nhiều năm và cùng nhau góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám Friendzone và Sợi Dây Hoàng Lan.

Cặp đôi hot nhất nhì Tbiz ở thời điểm hiện tại Baifern Pimchanok và Nine Naphat

