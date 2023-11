Baifern Pimchanok lên tiếng về nghi vấn bị Nine Naphat dỗi vì ít dành thời gian cho chàng

Ngày 10/11, nữ diễn viên xinh đẹp Baifern Pimchanok có mặt tại một sự kiện được tổ chức ở trung tâm thương mại Siam Paragon, Bangkok, thu hút sự chú ý lớn của công chúng. Ngay khi xuất hiện tại đây, Baifern đã gây ấn tượng với người hâm mộ bởi ngoại hình nổi bật cùng phong cách trẻ trung, năng động. Đặc biệt, trong cuộc phỏng vấn sau sự kiện, nữ diễn viên Chiếc Lá Bay còn khiến nhiều người thích thú khi nhắc đến bạn trai Nine Naphat với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi.

Khi được phóng viên hỏi về việc gần đây có phải vì Baifern không đăng ảnh đôi và thường xuyên trốn đi du lịch nước ngoài thật lâu nên Nine Naphat đang dỗi cô hay không, Baifern ngay lập tức phủ nhận. Nữ diễn viên 9X cho biết: "Nine không dỗi đâu, đó chỉ là trò đùa hài hước tại concert của Billkin. Anh ấy bảo mình không phải là người hay dỗi, chỉ là có lúc không thích tôi đi du lịch nước ngoài trong một khoảng thời gian dài mà thôi". Bên cạnh đó, Baifern cũng khẳng định vì cô và Nine đã là bạn rất lâu trước đó nên nếu có chuyện gì, họ sẽ thẳng thắn với nhau và cả hai cũng không hay giận dỗi nhau.

Baifern xuất hiện xinh đẹp, dễ thương trong một sự kiện mới đây ở Siam Paragon

Nữ diễn viên phủ nhận việc bạn trai Nine Naphat gần đây đang giận dỗi mình

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Baifern lên tiếng giải thích việc bản thân không thường xuyên đăng ảnh chụp chung của cô và bạn trai trên trang cá nhân: "Đó là vì hiện tại, tôi quay tận 2 phim. Anh ấy cũng vậy. Chúng tôi có rất ít thời gian để gặp nhau. Nếu làm việc cùng nhau thì chắc mọi người sẽ có cơ hội nhìn thấy ảnh chung nhiều hơn. Tôi cũng muốn cả hai đi du lịch đâu đó cùng nhau nhưng quả thật lịch làm việc đều kín cả đôi. Thường thì chúng tôi sẽ gọi điện thoại và nói chuyện với nhau nhiều hơn".

Ngoài ra, Baifern cũng chia sẻ thêm về chuyến đi Singapore vừa qua của cả hai. Cô cho hay mình và Nine Naphat bay sang đó để làm việc nên thời gian đi du lịch cũng không được nhiều. Tuy nhiên, Baifern và bạn trai lại có cơ hội dùng bữa với nhau nhiều hơn và chỉ cần như vậy cũng đủ khiến nữ diễn viên cảm thấy vui rồi.

Baifern và Nine Naphat có lịch trình làm việc cùng nhau ở Singapore

Cặp đôi cười tươi và tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau ở đảo quốc Sư Tử

Nguồn: Khaosod