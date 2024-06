"Bad Boys: Chơi hay bị xơi": Khởi đầu với 70% cà chua tươi, là phim hành động đáng xem của mùa hè

Kế thừa sức hút từ "Bad Boys For Life": Kịch bản chắc tay, phong độ vững vàng

Sau phần phim "quẩy" tưng bừng vào 4 năm trước, bộ đôi đạo diễn Adil và Bilall tiếp tục cầm trịch vai trò đạo diễn trong phần mới nhất, phần được xem là bước đi quan trọng để nâng tầm thương hiệu "Bad Boys", khi không chỉ gói gọn trong các phân cảnh cháy nổ đã mắt đã từng được Michael Bay tạo ra mà còn đem đến một kịch bản hành động, mảng miếng hài có chiều sâu khi Mike và Marcus đều đã bước vào độ tuổi trung niên.

Nội dung của "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) bắt đầu từ đám cưới của Mike (Will Smith thủ vai) cùng cô bác sĩ xinh đẹp. Thế nhưng, Marcus (Martin Lawrence thủ vai) lại bất ngờ lên cơn đau tim và rơi vào hôn mê. Mọi thứ tưởng chừng như bắt đầu cho một bộ phim drama, "Bad Boys: Ride Or Die" lại làm người xem cười "ná thở" với khoảnh khắc giác ngộ của Marcus và biến cố bất ngờ khi cảnh sát quy chụp tham nhũng cho vị cựu cảnh sát trưởng Howard (Joe Pantoliano thủ vai).

Với lòng kính trọng dành cho vị cảnh sát trưởng đã khuất, cặp đôi "già gân" Mike và Marcus quyết định truy tìm sự thật, cũng như dẫn họ tìm đến người con trai của cảnh sát trưởng – Armando (Jacob Scipio). Nhưng từ hành trình đi chứng minh sự trong sạch cho cảnh sát trưởng, cả Mike và Marcus cũng trở thành con mồi khiến họ bị đưa vào danh sách truy lùng.

Một bên phải ra sức trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, một bên phải thâm nhập từng bước để tìm ra chủ mưu, bộ đôi Mike và Marcus đã mang đến một màn trình diễn rượt đuổi, đọ súng, chiến đấu liên hoàn khiến khán giả không phút giây nào không nghẹt thở.

Nói đến thương hiệu "Bad Boys" hành động thôi chưa đủ, hài hước là một trong những yếu tố "xương sống" giúp thương hiệu này chiếm được cảm tình của khán giả. Và "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) cũng không ngoại lệ. Bên cạnh các câu thoại đậm chất "hạt nhài" (daddy joke) giữa Mike và Marcus, "Bad Boys: Ride Or Die" còn ghi điểm mạnh với sự tung hứng cực kỳ ăn ý của Will Smith và Martin Lawrence trong những hành động tương tác liên tục "ngổ ngáo". "Chắc chắn bạn sẽ không dưới 3 lần, cười xỉu với biểu cảm cùng hành động của bộ đôi già gân này" là lời nhận định của một khán giả xem suất chiếu sớm.

Đặc biệt, sự trở lại của Will Smith sau sự cố Oscar vào năm 2022 cũng mang đến một hương vị mới mẻ và đáng trông chờ, nhất là khi Mike quyết định yên bề gia thất. Không còn là anh cảnh sát bốc đồng và hiếu thắng, Mike trong phần này khắc họa hình ảnh người đàn ông chững chạc và hướng về gia đình. Bên cạnh những phân cảnh phô diễn mức độ lầy lội hết nấc của Mike hay những màn chiến đấu tưng bừng trong các màn cận chiến, Mike của "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) còn đem lại những khoảnh khắc lắng đọng, đáng ngẫm.

Martin Lawrence tỏa sáng

Vốn là một thương hiệu duy trì suốt hơn 2 thập kỉ với tuyến truyện ổn định khi xoay quanh những hành trình phá án của bộ đôi cảnh sát Miami – Mike và Marcus, rất khó để "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) tạo thêm những bất ngờ đối với khán giả, đặc biệt là những fan trung thành của thương hiệu này. Và bài toán dành cho Adil và Bilall là làm thế nào để phát huy hết sức hút. Câu trả lời nằm ở màn trình diễn tỏa sáng của Martin Lawrence.

Trong khi Will Smith "vững như bàn thạch" với sự xuất hiện trong bộ trang phục khoe triệt để phong độ của mình cùng các màn hành động mãn nhãn ở các cuộc đọ súng, Martin Lawrence nổi lên như một người bạn đồng hành đối lập, đặc biệt là khi Marcus đã trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Biểu cảm cường điệu kết hợp với những câu thoại mang tính "thức tỉnh" là một điểm nhấn bất ngờ khiến người xem khó lường trước được. "Những anh già luôn có chiêu để chiều lòng khán giả" là nhận xét đến từ fan lâu năm của "Bad Boys".

Việc đặt cạnh một Mike điềm đạm, có một tâm hồn thơ ngây, đôi lúc lại "overthinking" khiến sự duyên dáng có hơi thái quá của Marcus, cách anh ấy "gia trưởng" khi đánh thức Mike ở các khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng đã trở thành một mảnh ghép vừa vặn để khẳng định hình ảnh cặp bài trùng ăn ý được giữ vững hơn 2 thập kỷ.

Sở hữu kịch bản hành động vững vàng phong độ với nhiều cảnh đọ súng, rượt đuổi, cháy nổ liên hoàn, cùng mảng miếng hài hước dàn trải đồng đều suốt thời lượng phim, "Bad Boys: Ride or Die" (Những Gã Trai Hư: Chơi Hay Bị Xơi) không dám khẳng định là phần phim hay nhất của "Bad Boys" nhưng là phần kế thừa hoàn hảo sau "Bad Boys For Life" và là một trong những cái tên đáng xem nhất mùa Hè này. Ít nhất sự trở lại cặp bạn diễn đáng mến nhất nhì màn ảnh rộng cũng là thỏi nam châm chất lượng dành cho khán giả.

Phim đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.