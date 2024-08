Bác sĩ Thịnh cà khịa Xoài Non: “Hèn gì em không chịu đẻ”

Những thông tin xoay quanh mối quan hệ của Xoài Non – Gil Lê lẫn khoảnh khắc "khoá môi" tình tứ của cả hai hiện đang là chủ đề nóng nhất được dân tình bàn tán rôm rả.

Trong khi nhiều dân mạng đang chúc mừng cho cặp đôi thì có một nhân vật lại gây tranh cãi với dòng trạng thái của mình. Đó là bác sĩ Cao Hữu Thịnh khi anh viết trên trang cá nhân: "Hèn gì em không chịu đẻ. Gái đẹp mà cứ iu nhau hết thì mấy tụi anh biết tính làm sao. Đây mấy em ơi! Chắc ở vậy luôn ạ!".

Bác sĩ Thịnh đăng tải dòng trạng thái, rồi sau đó xoá vội.

Mặc dù không nhắc cụ thể tên ai nhưng nhiều dân mạng đoán cặp đôi được nhắc tên là Xoài Non – Gil Lê. Bởi cặp đôi đang rất hot trên mạng sau khi khui tin hẹn hò. Bên cạnh đó, chính bác sĩ Thịnh từng vô tình xác nhận lý do Xoài Non - Xemesis ly hôn vì chuyện con cái.

Sau khi bài đăng xuất hiện, nhiều người tỏ ra không đồng tình với bác sĩ Thịnh, đặc biệt là nội dung như đang "cà khịa" Xoài Non.

Theo phần đông netizen, chuyện con gái yêu nhau không hề liên quan đến quyết định muốn sinh con hay không. Chuyện tình cảm cũng là việc riêng tư của mỗi người, không phải là chủ đề mà bác sĩ dùng để bàn tán công khai. Đặc biệt là khi bác sĩ Thịnh có mối quan hệ đặc biệt với Xoài Non – Xemesis.

Bác sĩ Thịnh từng vô tình xác nhận lý do Xoài Non - Xemesis ly hôn vì chuyện con cái.

Một số bình luận nổi bật bên dưới bài viết của bác sĩ Thịnh:

- "Trước thích bác sĩ mà giờ ngày càng không thích nữa, thỉnh thoảng lại lên vài post câu like thế này. Hẹn hò là việc riêng, làm vậy rồi ai dám tới khám chỗ bác nữa. Đẻ hay không đẻ là quyết định của khách hàng mà".

- "Nhiều người khó mang thai vì sức khoẻ yếu nhưng lại bị bác sĩ nói là "không muốn đẻ". Sao nói chuyện khó nghe với bệnh nhân quá".

- "Từ đợt bác sĩ Thịnh vô tình tiết lộ Xoài Non và Xemesis ly hôn vì không có con đã mất thiện cảm rồi. Đó là việc riêng tư của khách hàng, ít nhất bác sĩ nên hỏi ý kiến của người ta một tiếng".

Sau những bình luận phản đối của cộng đồng mạng, hiện bác sĩ Thịnh đã xoá bài đăng này.

Bác sĩ Thịnh.

Trước đó, bác sĩ Thịnh là nhân vật được nhắc đến nhiều trong chuyện ly hôn của Xoài Non và Xemesis. Bởi từ đầu tháng 6, khi mọi chuyện vẫn chỉ ở tin đồn, nam bác sĩ bất ngờ đăng bài nêu quan điểm về tầm quan trọng của con cái, đính kèm là hình chụp với Xemesis. Sau đó dù đã xoá ảnh, song bác sĩ Thịnh lại chỉ like những bình luận nhắc đến Xoài Non - Xemesis và tin đồn ly hôn.

Sau đó, bác sĩ Thịnh lại tiếp tục lên một talkshow kể về một cặp đôi chia tay vì chuyện con gái gây ồn ào MXH. Anh cho biết mọi chuyện không chỉ từ 2 vợ chồng mà còn là áp lực từ phía ông bà và áp lực tuổi tác. Dù không nhắc đến ai nhưng ở thời điểm đó, ai cũng đoán ra là Xoài Non và Xemesis.

Trước hàng loạt những động thái kém duyên của bác sĩ Thịnh, netizen mong anh đừng lấy chuyện riêng tư của khách hàng làm trò câu like nữa!

Netizen mong bác sĩ Thịnh tập trung vào chuyên môn, "tha" cho Xoài Non - Gil Lê - Xemesis!

Bác sĩ Thịnh có tên đầy đủ là Cao Hữu Thịnh, sinh năm 1981. Anh được biết đến là bác sĩ hiếm muộn siêu hot trên mạng xã hội với 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok và con số ở Facebook cũng tương đương. Với các cặp đôi hiếm muộn, bác sĩ Thịnh được nhận xét là mát tay khi làm nghề, từng giúp đỡ nhiều cặp đôi nổi tiếng như Sam - chồng đại gia, vợ chồng Bà Nhân Vlog, vợ chồng Dương Khắc Linh, Đoàn Di Băng - Nguyễn Quốc Vũ,... có con.