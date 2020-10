Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, từ ngày 6/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa lớn đã khiến đường sá, nhà cửa ngập sâu trong nước.