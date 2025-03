Bác bỏ 1 thông tin nghi không đúng sự thật trong tang lễ của Kim Sae Ron

Cách đây ít ngày, truyền thông Hàn đưa tin, cựu võ sĩ MMA kiêm ngôi sao truyền hình Choo Sung Hoon đã chi trả toàn bộ chi phí tang lễ của Kim Sae Ron. Nguồn tin cho biết thêm, Choo Sung Hoon đưa ra quyết định trên trong lúc vô cùng đau buồn, thương tiếc trước sự ra đi của Kim Sae Ron - sao nữ mà ông xem như con gái.

Ngay sau đó, phóng viên của tờ Top Star News đã đi sâu tìm hiểu và phát hiện ra ngôi sao truyền hình họ Choo vốn không hề liên quan tới việc hỗ trợ hay chi trả chi phí cho tang lễ của Kim Sae Ron. Nguồn tin nhấn mạnh thêm, mối liên hệ duy nhất giữa Choo Sung Hoon và nữ diễn viên họ Kim là việc cả 2 cùng tham gia chương trình City Fisherman, còn ở ngoài đời, họ không có bất kỳ mối quan hệ nào khác. Nói tóm lại, tờ Top Star News khẳng định, thông tin Choo Sung Hoon hỗ trợ gia đình Kim Sae Ron lo liệu hậu sự cho cô là không đúng sự thật. Trong lúc có nhiều thông tin trái chiều như hiện nay, công chúng chờ đợi phía gia đình cố nghệ sĩ Kim Sae Ron sẽ lên tiếng làm rõ mọi chuyện.

Tờ Top Star News khẳng định ngôi sao truyền hình Choo Sung Hoon không phải là nhân vật chi trả toàn bộ chi phí tang lễ Kim Sae Ron

Choo Sung Hoon và Kim Sae Ron từng tham gia ghi hình cho chương trình City Fisherman của kênh Channel A

Nữ diễn viên Kim Sae Ron qua đời vào ngày 16/2, hưởng dương 25 tuổi. Lễ viếng ngôi sao sinh năm 2000 được tổ chức tại nhà tang lễ thuộc Trung tâm Y tế Ansan ở quận Songpa, Seoul vào hôm 17/2. Lễ truy điệu được tổ chức vào ngày 19/2.

Trong tang lễ, nhiều ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí Kbiz như Won Bin, Han So Hee, Kim Bo Ra, MC Jang Sung Kyu... đã đến tiễn đưa Kim Sae Ron. Tại đây, Won Bin không giấu được vẻ đau buồn. Anh không chỉ gửi vòng hoa chia buồn, mà còn lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm bạn diễn nhí trong The Man From Nowhere. Han So Hee cũng được bắt gặp với vẻ mặt buồn bã, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Đặc biệt, vòng hoa của nữ diễn viên Kim Bo Ra (phim SKY Castle) khiến khán giả không kìm được nước mắt khi mang thông điệp: "Khi chúng ta gặp lại, chị sẽ ít phàn nàn hơn".

Won Bin không chỉ gửi vòng hoa mà còn đến viếng Kim Sae Ron từ rất sớm. Tài tử lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm sao nhí 1 thời

Han So Hee không giấu nổi vẻ buồn bã trong tang lễ Kim Sae Ron

Sự ra đi đột ngột của Kim Sae Ron ở tuổi 25 khiến công chúng châu Á bàng hoàng, đau xót

