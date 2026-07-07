Ba Tuấn Dương rủ hai nhóc tỳ cùng “khui” bí mật sạch thơm cực đỉnh của mẹ Lucie

Dẫn con đi trồng cây nhưng lại bày trò bốc đất ăn ngay tại chỗ, ba Tuấn Dương vẫn kịp "quay xe" biến bãi chiến trường lấm lem của hai bé thành thơm tho sạch sẽ nhờ bảo bối của mẹ.

Gia đình ba Tuấn Dương tiếp tục không làm khán giả thất vọng với một ngày làm vườn "bất ổn" cùng hai nhóc tỳ Suli và Nami. Ý tưởng trồng "cây thần kỳ mọc ra kẹo" của ba Dương chính là một mẹo dụ con làm việc tốt cực kỳ tâm lý, giúp hai bé Su và Mi vừa được chơi vui, vừa có thêm động lực hăng hái giúp đỡ ba mẹ để săn thật nhiều quà ngọt.

Tuy nhiên, buổi trồng cây nhanh chóng biến thành màn nghịch đất lầy lội khi em Su vô tình xới đất trúng đầu chị hai. Tưởng em rủ mình chơi, Nami lập tức xúc đất ném lại vào người Su, khiến ba Dương chỉ biết ôm đầu bất lực thốt lên: " Sao con ăn miếng trả miếng quá vậy, Mi? ".

Chưa được bao lâu, ba Dương lại đưa ra "trò đùa" tinh quái. Ông bố Gen Z bất ngờ bốc đống vụn bánh nâu đen trên tay cho thẳng vào miệng ăn ngon lành, khiến hai bé "đứng hình".

Có lẽ vì sợ "ba ăn không đủ" nên Nami ngây ngô thể hiện "sự hiếu thảo" bằng cách xúc thêm một thìa đất đưa cho ba: " Để Mi lấy thêm cho ba ". Ba Dương chưa cảm thấy "mát lòng mát dạ" chưa được bao lâu, thì lại hoảng hốt tột độ khi thấy con gái định bốc luôn nắm đất thật dưới đất bỏ vào miệng.

Thấy vậy, Tuấn Dương phải vội vàng dừng trò đùa và thú nhận "Ba giỡn đó, đấy là bánh" và bất lực nói: "Trời ơi, nếu mà người ta tắt tiếng tưởng ba ba con bốc đất ăn."

Sau một buổi chiều lăn lộn lấm lem ngoài vườn, hậu quả để lại là quần áo của hai nhóc tỳ bám đầy bùn đất và bắt đầu bốc lên đủ thứ mùi chua khó chịu mà ba Dương ví như "mùi kim chi", "mùi dưa leo bao tử". Để giải cứu hai cục mầm non, Tuấn Dương đã nhanh chóng lôi ra "bí kíp thơm tho" được giấu kín của mẹ Lucie – cặp đôi nước giặt xả Hygiene Dịu Êm.

Anh chàng hào hứng chia sẻ với các con: "Đây là bí mật của mẹ đấy, giấu ba con mình. Hygiene giặt xả, đánh bay tất cả những cái mùi chua khó chịu, mang lại hương thơm dịu nhẹ. Và mang đến cảm giác chạm mềm êm như bàn tay của mẹ Lucie ôm mình đấy". Thậm chí, anh còn trêu bé Su rằng quần áo sau khi giặt xong chắc chắn sẽ còn thơm hơn cả người của cô bé lúc bấy giờ.

Một buổi chiều làm vườn khép lại với thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ của ba bố con nhà Tuấn Dương. Dù hành trình trồng cây có phần lấm lem, "bất ổn" và đầy những pha đối đáp dở khóc dở cười, nhưng đây lại là cơ hội tuyệt vời để hai bé Su, Mi vừa được vui chơi, vừa học cách yêu lao động, lại có những giây phút gắn kết đầy ắp tiếng cười bên ba.

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