Ba thanh niên hầu tòa vụ shipper bị đánh tử vong sau mâu thuẫn đơn hàng 375.000 đồng

Từ mâu thuẫn chuyện thanh toán đơn hàng 375.000 đồng, một shipper bị 3 người đánh nhiều lần rồi tử vong. Tại phiên tòa, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ việc áp dụng khoản 1 hay khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Chiều 21/8, TAND khu vực 1 Đà Nẵng mở phiên xét xử Trần Hoàng Thiên (20 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi) và Trần Văn Minh Toàn (27 tuổi, cùng trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về tội Giết người theo khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khoảng 11h45 ngày 17/1/2025, anh Trần Thành (31 tuổi, làm nghề shipper) đến giao đơn hàng trị giá 375.000 đồng tại nhà chị Trần Thanh Th. ở xã Hòa Phước cũ. Do chị Th. không có nhà, mẹ chị nhận hàng giúp.

Anh Thành gửi số tài khoản để chị Th. chuyển tiền. Đến khoảng 20h cùng ngày, chị Th. mới thanh toán.

Sau khi nhận tiền, anh Thành nhắn tin với lời lẽ không đúng mực về việc khách hàng chậm thanh toán. Chị Th. yêu cầu anh Thành nói chuyện có văn hóa, đồng thời phản ánh với đơn vị cung cấp dịch vụ về thái độ của shipper.

Cho rằng việc bị khiếu nại khiến mình bị trừ điểm, khoảng 23h cùng ngày, sau khi uống rượu, anh Thành đến nhà chị Th. la hét, đập cổng và yêu cầu gặp mặt.

Các bị cái tại phiên toà. Ảnh: Tâm An

Thời điểm này, chị Th. đang dự tiệc tất niên gần đó cùng Trần Văn Minh Toàn, là người yêu của chị, và Nguyễn Thanh Tùng. Nhận tin báo từ em gái, Toàn chở chị Th. về nhà, Tùng đi theo.

Tại đây, giữa chị Th. và anh Thành xảy ra lời qua tiếng lại. Toàn tiến đến đấm vào mặt anh Thành. Tùng cũng xông vào đánh, nắm cổ áo kéo nạn nhân ra khu vực trước cổng và vỉa hè đối diện để tiếp tục hành hung.

Đúng lúc này, Trần Hoàng Thiên, em trai chị Th., về đến nhà. Thiên tham gia đánh anh Thành, dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt nạn nhân. Vụ việc dừng lại khi được mọi người can ngăn.

Sau đó, anh Thành tự đi xe máy về nhà. Trên đường, anh gặp tổ an ninh cơ sở, kể lại sự việc rồi cùng lực lượng này quay lại nhà chị Th. để giải quyết. Sau khi được giải thích, hai bên thống nhất hẹn ngày hôm sau tiếp tục xử lý.

Khoảng 23h45, anh Thành về đến nhà với nhiều vết bầm tím trên mặt, khuỷu tay và lưng bị trầy xước, mũ bảo hiểm bị vỡ.

Đến khoảng 0h30 ngày 18/1/2025, vợ anh Thành phát hiện chồng khó thở nên gọi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Thành đã tử vong trước khi bác sĩ đến.

HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Ảnh: Tâm An

Tại phần xét hỏi, các bị cáo khai không quen biết anh Thành. Do thấy anh Thành đến nhà chị Th. chửi bới, lớn tiếng nên trong lúc nóng giận đã đánh nạn nhân. Các bị cáo cũng thừa nhận trong quá trình xảy ra sự việc, anh Thành không đánh trả.

Chị Th. cho biết từng quen anh Thành qua những lần giao hàng trước đó và giữa hai người chưa xảy ra mâu thuẫn. Chị khẳng định không xúi giục các bị cáo đánh anh Thành.

Tại phiên tòa, chị Đinh Thị Đào, vợ nạn nhân, đề nghị HĐXX xử lý nghiêm các bị cáo về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Bên cạnh đó, chị đề nghị xem xét vai trò của Trần Thanh Th. trong vụ án.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại cũng đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ dấu hiệu “có tính chất côn đồ” trong hành vi của các bị cáo.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1 hay khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.