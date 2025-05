Bà Melania ở đâu khi ông Trump 'khuấy đảo' thế giới?

Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang ở đâu?

Trong suốt 108 ngày kể từ khi chồng bà, ông Donald Trump, nhậm chức, bà Melania chỉ dành chưa tới 14 ngày tại Nhà Trắng. Ánh sáng trong khu vực dành cho Đệ nhất phu nhân hầu như không bao giờ sáng lên, và rèm cửa luôn đóng chặt. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về nơi ở thực sự của bà Melania.

Theo các quan chức trong chính quyền Mỹ, bà Melania Trump xuất hiện tại Nhà Trắng nhiều hơn những gì công chúng biết, nhưng không ai có thể khẳng định chính xác thời gian bà ở đó. Bà thường xuyên biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Thay vào đó, bà hay ở tại Tháp Trump ở Manhattan hoặc Mar-a-Lago, Florida. Hai nguồn tin cho biết bà chỉ xuất hiện dưới 14 ngày tại Nhà Trắng, và ngay cả con số này cũng được cho là đã bị phóng đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 1. (Ảnh: NY Times)

Nhà sử học Katherine Jellison từ Đại học Ohio cho biết, chưa từng có một Đệ nhất phu nhân nào có cuộc sống kín tiếng như vậy kể từ thời Bess Truman, cách đây gần 80 năm. Bà Bess Truman cũng từng dành phần lớn thời gian ở quê nhà Independence, Missouri, thay vì ở Nhà Trắng. " Bà ấy chỉ thích sống trong thế giới riêng của mình ", bà Jellison nói.

Ngoài ra, nguồn tin thân cận cho biết, Đệ nhất phu nhân Mỹ còn dành thời gian cho các dự án kinh doanh cá nhân. Bà đã ra mắt tiền điện tử mang tên $MELANIA, được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội và ký hợp đồng trị giá hàng triệu USD cho một bộ phim tài liệu trên Amazon. Tuy nhiên, những hoạt động này vẫn rất kín tiếng và chưa có thông tin chi tiết về nội dung bộ phim tài liệu.

Bà Melania Trump tham dự Lễ Phục sinh tại Nhà Trắng vào tháng trước. (Ảnh: NY Times)

Cuộc hôn nhân đầy sóng gió

Những tháng gần đây, mối quan hệ giữa bà Melania và ông Donald Trump gặp nhiều sóng gió. Chỉ trong một năm, cặp vợ chồng này phải đối mặt với vụ bê bối liên quan đến khoản tiền bịt miệng một ngôi sao phim người lớn, hai vụ ám sát và chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump.

Vụ kiện liên quan đến số tiền bịt miệng khiến bà Melania giữ khoảng cách với tòa án và chiến dịch tranh cử của chồng. Bà không xuất hiện ở New York khi chồng bà hầu tòa. Một nguồn tin thân cận cho biết, bà Melania rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình. Ngay từ lần nhậm chức đầu tiên năm 2017, bà đã tỏ ra e dè khi bước ra khỏi xe để tham gia diễu hành.

Hai vợ chồng ông Trump đi hai hướng khác nhau sau khi dự tang lễ Giáo hoàng Francis (Ảnh: NY Times)

Thậm chí, vụ ám sát xảy ra vào mùa hè năm ngoái và một vụ tấn công khác nhắm vào ông Trump trên sân golf đã khiến bà Melania càng thêm lo lắng. Kể từ đó, bà ít xuất hiện tại Nhà Trắng và dành nhiều thời gian ở New York hoặc Florida.

Ngoài những lo ngại về an ninh, bà Melania còn phải đối mặt với sự chú ý từ giới truyền thông về đời sống hôn nhân. Các chuyên gia cho rằng, sự vắng mặt của bà tại Nhà Trắng không chỉ đơn thuần là lý do an ninh mà còn liên quan đến việc rạn nứt trong quan hệ vợ chồng với ông Donald Trump.

Vai trò Đệ nhất phu nhân – Thực hay ảo?

Bà Melania Trump đã thuê nhân sự cho văn phòng của mình tại Nhà Trắng nhưng lại hiếm khi xuất hiện. Ngay cả trong các sự kiện truyền thống như lễ Phục sinh, bà cũng chỉ xuất hiện thoáng qua và gây nhiều tranh cãi khi cho phép các nhà tài trợ góp tiền để tổ chức sự kiện.

Gần đây, Đệ nhất phu nhân Mỹ ký hợp đồng trị giá 40 triệu USD với Amazon để thực hiện một bộ phim tài liệu về cuộc sống của bà tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, nội dung bộ phim vẫn là một ẩn số. Khi đoàn làm phim xuất hiện tại Nhà Trắng, bà Melania vẫn không xuất hiện.

Trong khi đó, ông Trump lại thay bà đảm nhận nhiều nhiệm vụ truyền thống của Đệ nhất phu nhân, từ việc chọn đèn trang trí đến tổ chức các sự kiện cho phụ nữ. Khi nhóm du khách đầu tiên được dẫn qua Cánh Đông Nhà Trắng, chính ông Trump là người xuất hiện để chào hỏi, chứ không phải bà.

Ngoài ra, các nguồn tin cho biết, bà Melania cũng đồng ý với kế hoạch cải tạo khu vườn Rose Garden thành khu vực tổ chức sự kiện ngoài trời – một dự án mà chồng bà đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên, bà yêu cầu các bụi hoa hồng phải được giữ nguyên.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại một sự kiện ở Bộ Ngoại giao Mỹ. (Ảnh: NY Times)

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Fox News vào tháng 1/2024, bà Melania chia sẻ về vai trò làm mẹ và sự cân bằng giữa các nhiệm vụ:

"Bạn biết đấy, tôi cảm thấy rằng khi chúng ta có con, chúng ta phải có trách nhiệm nuôi dạy chúng cho đến khi chúng khoảng 18, 19 tuổi. Chúng ta dạy dỗ chúng. Chúng ta hướng dẫn chúng. Và rồi chúng ta cho chúng đôi cánh để tự lập".

Khi được hỏi về kế hoạch dành thời gian trong nhiệm kỳ này, bà trả lời:

"Tôi sẽ ở Nhà Trắng. Và, bạn biết đấy, khi cần thiết, tôi sẽ ở New York. Có lúc tôi cũng ở Palm Beach. Nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi là việc làm mẹ, làm Đệ nhất phu nhân và làm vợ. Và một khi chúng tôi đã vào Nhà Trắng vào ngày 20/1, tôi sẽ có thêm vai trò phục vụ đất nước".