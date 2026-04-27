Bà mẹ ở Hà Nội hoảng hốt cầu cứu vì con bị "thao túng tâm lý", đọc xong tin nhắn, nhiều người chỉ ra 1 vấn đề lớn

Mới đây, bài đăng của một bà mẹ đơn thân tại Hà Nội đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội khi chị lên tiếng cầu cứu vì cho rằng con mình đang bị một người bạn cùng tuổi thao túng tâm lý, dẫn đến hàng loạt biểu hiện tiêu cực, thậm chí quay sang chống đối chính gia đình.

Theo chia sẻ, người mẹ một mình nuôi 3 con ăn học đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, con gái chị đang ở tuổi dậy thì có dấu hiệu bất ổn tâm lý, từng có tiền sử tự tử. Điều khiến chị lo lắng hơn cả là sự xuất hiện của một người bạn, được cho là thường xuyên nhắn tin với nội dung mang tính kích động khiến con gái ngày càng xa cách mẹ, thậm chí hình thành thái độ thù ghét, có hành động cực đoan.

Những đoạn tin nhắn được đăng tải cho thấy mối quan hệ giữa hai đứa trẻ khá khăng khít. Người bạn liên tục thể hiện sự đồng cảm, tạo cảm giác được thấu hiểu tuyệt đối.

Người mẹ cho biết, đỉnh điểm là khi kiểm tra điện thoại vào cuối năm lớp 9, chị mới phát hiện sự việc. Cũng từ đó, chị nhận ra con đã tích tụ cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài, dẫn đến những phản ứng cực đoan. Trong bài viết, chị bày tỏ sự hoang mang, cho rằng có những đứa trẻ đáng sợ hơn những gì người lớn nghĩ và lo ngại con mình đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tin nhắn dùng từ thô tục để nhắc đến mẹ của bạn từ bạn học

Tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn học của con gái khiến người mẹ đau lòng

Theo người mẹ, người bạn của con liên tục thể hiện sự đồng cảm, đứng về phía con gái chị trong các câu chuyện gia đình, tạo cảm giác được thấu hiểu tuyệt đối.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

"Bạn bè có thể là chất xúc tác nhưng hiếm khi là nguyên nhân duy nhất"

Một số người đồng cảm với người mẹ, cho rằng ở tuổi này, trẻ rất dễ bị bạn bè tác động, đặc biệt khi gặp vấn đề tâm lý. Nhiều ý kiến khuyên chị nên tìm cách tách con khỏi mối quan hệ tiêu cực, đồng thời kiên nhẫn kéo con trở lại bằng sự quan tâm nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, không ít bình luận lại đặt vấn đề theo hướng ngược lại: liệu nguyên nhân có hoàn toàn đến từ người bạn xấu, hay còn xuất phát từ chính mối quan hệ mẹ con đã tồn tại những khoảng cách từ trước? Con chị từng có tiền sử làm điều dại dột, vậy gia đình đã đồng hành cùng con ra sao?

Một số người cho rằng, nếu đứa trẻ không có sẵn những tổn thương hoặc cảm giác không được thấu hiểu trong gia đình thì rất khó để một người ngoài có thể tác động sâu đến mức khiến con quay lưng hoàn toàn. Bạn bè có thể là chất xúc tác nhưng hiếm khi là nguyên nhân duy nhất.

"Có vẻ mối quan hệ giữa 2 mẹ con rất căng thẳng, không biết bạn có làm gì hay nói gì tổn thương đến con không. Nếu con bạn không kể ra trước thì người bạn kia sẽ không nói những lời như vậy. Trẻ con thường hay trầm trọng hóa mọi thứ lên vì chúng ít vốn sống, nên chỉ cần mẹ mắng hay đánh mà con lại nhạy cảm thì đã là chuyện to rồi. Rồi khi bực tức con truyền đạt lại cho bạn chuyện lại to hơn nữa. Bạn con thì cũng hùa theo con thôi", một người góp ý.

Đáng chú ý, có ý kiến còn chỉ ra rằng cách người mẹ phản hồi các góp ý trên mạng đôi khi khá gay gắt phần nào khiến người khác liên tưởng đến cách giao tiếp trong đời sống thường ngày. Điều này, nếu tồn tại trong gia đình, có thể khiến con cái ngại chia sẻ, từ đó tìm kiếm sự đồng cảm ở bên ngoài.

Khi xuất hiện một người bạn biết lắng nghe, dù đúng sai chưa rõ, đứa trẻ vẫn có thể xem đó là đồng minh và dần xa rời cha mẹ.

Được biết, không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ trên mạng xã hội, người mẹ này đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc làm rõ sự việc. Trong đơn, chị cho rằng con gái từng bị giữ lại qua đêm mà không thông báo cho gia đình, chỉ thừa nhận khi chị có bằng chứng.

Đáng chú ý, người mẹ cũng phản ánh việc bạn của con bị cho là đã nhiều lần xúi giục con chị xóa các tin nhắn trao đổi trên Facebook, đồng thời chuyển sang sử dụng tài khoản khác để liên lạc nhằm tránh sự kiểm soát từ phía gia đình. Ngoài ra, chị cho biết bản thân còn nhận được những tin nhắn với ngôn từ xúc phạm, mang tính công kích nặng nề.

Người mẹ cũng nêu nghi vấn về việc con mình bị định hướng cung cấp thông tin không chính xác khi làm việc với cơ quan chức năng. Từ đó, chị đề nghị cơ quan chức năng triệu tập các bên liên quan để xác minh, đồng thời có biện pháp ngăn chặn những hành vi mà chị cho là đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình.

Dù chưa rõ kết quả ra sao, tuy nhiên, có thể thấy: điều quan trọng không nằm ở việc kiểm soát các mối quan hệ của con mà là xây dựng được một kết nối đủ bền chặt trong gia đình. Khi trẻ cảm thấy an toàn và được tôn trọng, chúng sẽ có xu hướng chia sẻ thay vì giấu kín hoặc tìm kiếm sự thay thế từ bên ngoài.

Ngược lại, nếu khoảng cách đã hình thành, việc kéo con trở lại sẽ không thể bằng áp lực hay cấm đoán mà cần thời gian, sự kiên nhẫn và thay đổi từ chính người lớn.

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận rằng ở tuổi dậy thì các mối quan hệ bạn bè gần như trở thành trung tâm cảm xúc của trẻ. Một môi trường bạn bè tiêu cực, thiếu định hướng, hoặc cổ vũ những cảm xúc cực đoan hoàn toàn có thể khiến một đứa trẻ đang bất ổn trở nên mất kiểm soát hơn.

Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào việc cấm đoán hay tách rời, điều cần thiết là giúp con có khả năng nhận diện các mối quan hệ lành mạnh không chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời, mà còn ở cách người đó tác động đến suy nghĩ, hành vi và lựa chọn của mình.

Câu chuyện của người mẹ Hà Nội vì thế không chỉ dừng lại ở nỗi lo con bị bạn xấu ảnh hưởng, mà còn gợi ra một vấn đề rộng hơn: trong hành trình nuôi dạy con, cha mẹ không thể đứng ngoài thế giới quan hệ của con, nhưng cũng không thể kiểm soát hoàn toàn. Điều quan trọng là làm sao để con đủ vững vàng, đủ tin tưởng gia đình, để dù đi ra ngoài, vẫn biết đâu là điểm tựa để quay về.