Bà dì Trung Quốc bỗng nổi tiếng nhờ clip hát tiếng Anh, từ Taylor Swift đến Ava Max đều cân tất, dân mạng: "Phát âm hơi quê nhưng nghe cuốn"

Trong video, giọng tiếng Anh độc đáo mang âm hưởng "tiếng địa phương" của bà dì, cùng thái độ tự tin khiến nhiều cư dân mạng thích thú. Có người còn đánh giá rằng: "Hát tiếng Anh nghe hơi quê nhưng càng xem càng cuốn".

Bà dì này tên Lý Đức Như, đến từ làng Thịnh Châu, thành phố Sán Đầu (Quảng Đông, Trung Quốc), rất thích hát tiếng Anh rồi đăng lên mạng xã hội, thường tự gọi mình là "Dì Như".

Bà Lý Đức Như bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nhờ clip hát bài "Sweet but Psycho" của nữ ca sĩ Ava Max tại bữa tiệc của thôn.

"Ba năm trước, tôi nghe một bài hát tiếng Anh tên là 'Scarborough Fair' (bài hát của nữ ca sĩ Sarah Brightman), thấy rất hay và từ đó tôi bắt đầu yêu thích các bài hát tiếng Anh".

Dì Như chia sẻ bà chưa từng học tiếng Anh một cách đàng hoàng, thậm chí không biết bảng chữ cái nhưng chỉ vì yêu thích bài hát, bà đã bắt đầu con đường tự học ngoại ngữ từ bài hát. Điều này khiến bà rất khác biệt so với những người phụ nữ lớn tuổi khác trong thôn.

Ban đầu, Dì Như tự học ở nhà, nghe ca sĩ hát và dùng "phương pháp thủ công" để đánh dấu phiên âm, học giai điệu nhưng vẫn học không tốt. Ngoại trừ con trai, bà không nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè và người thân xung quanh. Sau đó, bà tìm một giáo viên hướng dẫn, chỉ sau nửa tháng có thể học được một bài hát và đăng tải kết quả học tập của mình lên mạng.

Dì Như đăng tải các đoạn clip hát tiếng Anh lên mạng xã hội khiến dân mạng thích thú

"Điều quan trọng nhất là nghe nhiều, luyện tập nhiều, ghi nhớ bài hát trong đầu".

Trong tờ giấy ghi lời nhạc, dòng trên là tiếng Anh, dòng dưới là phiên âm, Dì Như nói: "Phần lớn lời phiên âm là phát âm tiếng Phổ thông, trong ngoặc là lời dùng âm tiếng Triều Sán, phần chữ cái chỉ có thể học thuộc lòng để phát âm".

Bây giờ Dì Như có thể dễ dàng hát một số bài hát tiếng Anh quen thuộc.

Dì Như chia sẻ rằng ngoài bài hát tiếng Anh, bà cũng học hát bằng cách đánh dấu phiên âm cho các bài hát tiếng Thái, tiếng Nhật, tiếng Ý. Miễn là cảm thấy bài hát hay, thích thú thì bà đều có hứng thú và ý chí học hát.

Mục tiêu hiện tại của Dì Như là học được 100 bài hát tiếng Anh, bà nói: "Sau khi hoàn thành mục tiêu này, tôi còn muốn học giao tiếp, nói chuyện với người nước ngoài. Dù tôi vẫn chưa biết bảng chữ cái tiếng Anh, nhưng tôi có thể nói 'sit down please', 'nice to meet you', từ từ tích lũy".

Cách học các bài hát tiếng Anh của Dì Như

Sự nghiêm túc của Dì Như đối với bài hát tiếng Anh cũng dần thuyết phục được cư dân mạng.

Ban đầu, một số cư dân mạng chế nhạo giọng Anh của Dì Như nhưng nhiều người hơn lại thích thú và dành lời khen cho lòng tự tin và sức hút của bà.

"Đây là điều tích cực, tôi sẽ tiếp tục hát bài hát tiếng Anh, truyền bá cho mọi người nghe", một dân mạng bình luận dưới video của Dì Như.

Trước sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội, Dì Như vẫn giữ thái độ tỉnh táo vững vàng. Dì Như nói rằng sau khi học hát tiếng Anh, bà cảm thấy mỗi ngày đều rất vui vẻ, thực sự thực hiện được việc "già có niềm vui", và cũng mong chờ được đứng trên sân khấu lớn hơn.

Dì Như hát bài "Love Story" của Taylor Swift

Nguồn: Sohu