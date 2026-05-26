Bà bầu đối mặt với tên cướp điện thoại, cuộc điện thoại cầu cứu khiến chồng hoảng hốt

Chủ cửa hàng điện thoại cho hay tên cướp là khách quen, từng nhiều lần đến mua điện thoại tại đây.

Đối tượng cầm dao uy hiếp bà bầu, cướp 40 điện thoại iPhone cùng tiền mặt ở Thái Nguyên đã bị công an bắt giữ từ ngày 22/5, nhưng tới nay vụ việc vẫn đang nhận được sự chú ý của dư luận. Sau khi camera an ninh ghi lại diễn biến vụ cướp được chia sẻ, dư luận không khỏi tán dương sự bình tĩnh của người phụ nữ mang bầu trong tình huống nguy hiểm.

Người phụ nữ trong clip là chị Trần Thanh Thảo - vợ chủ cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên. Dù bị tên cướp cầm vật nhọn đe dọa, chị Thảo vẫn cố giữ bình tĩnh, tránh đẩy bản thân vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng.

Sự bình tĩnh của người phụ nữ khiến dư luận tán thưởng.

Liên quan tới diễn biến vụ cướp, anh Sang - chồng chị Thảo cũng đã có những chia sẻ cụ thể trên Dân Trí. Theo lời anh Sang, Tiến là khách quen của cửa hàng anh và đã từng nhiều lần đến mua điện thoại tại đây.

Hơn 18h ngày 21/5, anh Sang bất ngờ nhận được cuộc gọi của vợ. Ở đầu dây bên kia, chị Thảo bật khóc, liên tục cầu cứu khiến chồng hốt hoảng. Khi về đến cửa hàng, nghe hàng xóm kể lại, anh mới biết vừa xảy ra một vụ cướp.

Trước những ý kiến khen chị Thảo giữ bình tĩnh khi đối mặt với nghi phạm, anh Sang cho rằng, trong khoảnh khắc căng thẳng đó, bà xã chỉ mong giữ được sự an toàn cho mẹ và con, không kịp suy nghĩ nhiều.

Hiện tại, chị Thảo vẫn tiếp tục nằm viện do tâm lý chưa ổn định sau sự việc. May mắn, sức khỏe của thai nhi không bị ảnh hưởng.

Như đã thông tin trước đó thì vào khoảng 17h55 ngày 21/5, đối tượng Nguyễn Văn Tiến, 23 tuổi, trú xã Tân Khánh đi xe máy đến một cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố Hương Sơn 5, tỉnh Thái Nguyên vờ hỏi mua máy. Tiến sau đó bất ngờ rút con dao bầu kề vào cổ nữ chủ cửa hàng đang mang thai 7 tháng và bóp cổ khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau đó, đối tượng cướp 40 điện thoại iPhone cùng 40 triệu đồng tiền mặt trong két sắt, tổng giá trị khoảng 700 triệu đồng. Khi thấy nạn nhân tỉnh dậy, Tiến tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị chuyển 15 triệu đồng vào tài khoản rồi lên xe máy bỏ trốn. Rạng sáng 22/5, Phòng cảnh sát giao thông và Công an xã Vân Hồ tỉnh Sơn La bắt giữ Tiến khi đang đi trên xe khách. Tại cơ quan công an, Tiến khai đang nợ 30 triệu đồng sắp đến hạn trả nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.