Từ 1 cô gái xinh đẹp rạng rỡ, ở tháng thứ 5 của thai kỳ, mẹ bầu phải nếm trải việc mình trở nên già nua xấu xí như bà cụ hơn 60 tuổi

Li Wei, một phụ nữ trẻ đến từ Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đã vô cùng vui sướng khi lần đầu phát hiện mình mang thai. Thời điểm đó da dẻ cô rất đẹp, sáng mịn, trắng hồng, tràn đầy sức sống, thậm chí còn xinh hơn cả lúc chưa có bầu.

Các bác sĩ nói với cô rằng việc cảm thấy rạng rỡ hơn là một hiện tượng được gọi là "niềm vui khi mang thai", do nồng độ estrogen và progesterone tăng cao. Tuy nhiên, đến tháng thứ 5 của thai kỳ, Li bắt đầu nhận ra những thay đổi kỳ lạ trên khuôn mặt: mũi cô to hơn gấp mấy lần, các nếp nhăn nhỏ dần trở thành những cái rãnh to và sâu, khiến cô không thể nhận ra mình trong gương nữa. Trông Li cứ như bà cụ già hơn 60 vậy!

Có ai tin đây cùng là một người, trong cùng một thai kỳ không?

Chính Li Wei cũng ám ảnh và buồn rầu vì khuôn mặt xấu xí khi mang thai

Thế nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Khi trải qua tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba của thai kỳ, Li dần "nếm trải" nhiều thay đổi về thể chất hơn. Các đốm sắc tố được gọi là "đốm thai kỳ" xuất hiện ở hai bên má, tay và chân cô sưng lên.

Mặc dù bác sĩ nói với cô rằng những thay đổi này là tự nhiên, Li Wei vẫn cố gắng thay đổi chế độ ăn uống, cắt giảm lượng đường và chất béo, bắt đầu tập thể dục để giảm bớt những thay đổi tiêu cực.

Sau khi sinh, Li nhận thấy tóc cô ngày càng mỏng đi do rụng nhiều, làn da của cô cũng chuyển từ nhờn sang khô. Tuy nhiên, mọi người đều nói với cô rằng những thay đổi này hoàn toàn bình thường, phụ nữ nào sau sinh cũng thế.

Li không muốn mình xấu xí nên bà mẹ trẻ đã cố gắng ăn uống đầy đủ và chăm chỉ tập thể dục. Kết quả sau vài tháng, cô bắt đầu tìm lại được diện mạo xinh đẹp như trước đây.

Li Wei đã hồi phục lại dáng vẻ xinh đẹp rạng rỡ như thời còn son khi con gái cô được vài tháng tuổi

Li Wei đã viết trên Weibo rằng: "Quá trình mang thai của tôi rất khó khăn, nhưng nhìn thấy sự sống mới lớn lên khiến tôi cảm thấy rằng điều đó là xứng đáng" . Bà mẹ trẻ không ngại chia sẻ những bức ảnh về sự thay đổi mạnh mẽ của mình, nhiều người cảm thấy vui khi ngắm những khoảnh khắc thường ngày của cô với em bé.

Những thay đổi trên khuôn mặt của Li đã gần như biến mất, song cô vẫn lưu giữ kỷ niệm trên trang cá nhân. Đó là minh chứng của sự hi sinh vĩ đại, là quá khứ đáng tự hào của một người lần đầu làm mẹ.

Gần đây bài đăng của Li đã lan truyền trên khắp mạng xã hội xứ Trung. Các bác sĩ khuyên những bà mẹ trẻ tương lai không nên hoảng sợ nếu bản thân gặp phải sự thay đổi ngoại hình như Li, thay vào đó họ nên giữ thái độ tích cực và duy trì thói quen sống lành mạnh.