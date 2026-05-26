Lê Bống vướng tranh cãi “có tài năng gì mà làm MC, diễn viên”, nghi vấn tự lấy nick clone để đáp trả dư luận

Những ngày gần đây, cái tên Lê Bống bất ngờ phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội khi liên tục xuất hiện trong vai trò MC và diễn viên trên sóng truyền hình. Bên cạnh những ý kiến cho rằng hot girl sinh năm 1995 đang dần thay đổi theo hướng tích cực, không ít cư dân mạng lại đặt dấu hỏi về năng lực chuyên môn cũng như lý do cô có thể đảm nhận nhiều vai trò mới như vậy trên sóng truyền hình.

Nhiều người “đào lại” loạt ồn ào trong quá khứ, cùng những clip từng gây tranh cãi đến các lần dẫn chương trình bị nhận xét còn nhiều thiếu sót như nhìn lệch camera, nói vấp thời gian gần đây. Lê Bống vốn có xuất thân là một TikToker, đi lên từ ồn ào là chủ yếu. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Nội thất tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vào năm 2019.

Hiện tại, các từ khóa như “Tài năng của Lê Bống”, “Lê Bống phốt” hay “Quá khứ của Lê Bống” đang viral trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn lượt xem và tương tác.

Giữa lúc trở thành tâm điểm bàn tán, Lê Bống vẫn giữ im lặng. Bài đăng gần nhất trên các nền tảng mạng xã hội của cô đã từ 6 ngày trước.

Theo đó, dưới các bài đăng bàn luận trái chiều về Lê Bống trong vai trò MC, D. liên tục vào comment, nói rằng toàn là tin giả, hại người,... và những nội dung tỏ ý bênh vực Lê Bống, đáp trả antifan.

Khi cư dân mạng click vào tài khoản Threads của D. thì phát hiện đường link dẫn về một kênh Instagram cùng tên. Đáng chú ý là tài khoản này có đăng tải ảnh Lê Bống, và follow Lê Bống.

Không dừng lại ở đó, một số netizen còn soi ra tài khoản Instagram dùng để kinh doanh spa giày, túi của Lê Bống từng đăng bài từ năm 2017 có gắn thẻ cả Instagram chính chủ của cô lẫn tài khoản D. nói trên.

Chi tiết này càng khiến nhiều người thêm phần nghi ngờ về mối liên hệ giữa hai tài khoản. Song, tất cả mới chỉ dừng lại ở sự hoài nghi của dân mạng, chưa có căn cứ xác thực hay chính chủ lên tiếng.

Đáng chú ý, sau khi những bài đăng “bóc” bắt đầu lan truyền mạnh, tài khoản Threads của D. đã chuyển sang chế độ riêng tư, còn Instagram cùng tên hiện không còn hiển thị.

Diễn biến này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận định mọi thứ mới chỉ là suy đoán một chiều từ netizen.

Bài đăng tổng hợp các chi tiết liên quan đến nghi vấn này hiện đã thu về hơn 1,4 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận. “ Nghi thật nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng”, “Bênh kiểu bất chấp nên mới bị soi”, “Nếu đúng là nick clone thật thì hơi lạ nha sao không lên tiếng thẳng thắn ,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Lê Bống (SN 1995, Hà Nội) từng nổi lên như một hot girl mạng xã hội nhờ các clip ngắn trên TikTok với nội dung nhảy, khoe ngoại hình. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm cùng lượng theo dõi lớn, cô nhanh chóng được biết đến rộng rãi nhưng cũng đi kèm không ít tranh cãi.

Trong vài năm trở lại đây, Lê Bống dần thay đổi hình ảnh, thử sức ở nhiều vai trò như MC, người mẫu và diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét cô đang trưởng thành hơn, xây dựng hình ảnh chỉn chu hơn so với thời điểm mới nổi trên mạng xã hội.

Hiện tại, TikTok cá nhân của cô đã cán mốc hơn 10,1 triệu người theo dõi.