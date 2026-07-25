Bà bán hàng rong hát tiếng Anh nổi tiếng Nha Trang bị xử lý vi phạm

Bà Nguyễn Thị Mai - người bán trái cây từng nổi tiếng trên mạng xã hội với màn giới thiệu "Mango pineapple banana", vừa bị lực lượng chức năng phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thu giữ gánh hàng rong khi bán dạo dọc bờ biển.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị lực lượng chức năng phường Nha Trang thu giữ gánh hàng rong vì bán trái cây dạo dọc bờ biển Nha Trang.

Bà Mai trở nên nổi tiếng khi TikToker Local Lou (du khách người Anh) làm clip có tựa đề Mango pineapple banana .

Bà Mai nổi tiếng trên mạng nhờ clip hát giới thiệu về các loài trái cây bằng tiếng Anh.

Thay vì chào hỏi bằng cách thông thường, bà Mai đã giới thiệu về các loài trái cây qua bài hát bằng tiếng Anh. Clip của Local Lou đến nay đã thu hút gần 4 triệu lượt xem trên trang cá nhân. Bà Mai cũng nổi tiếng và được du khách ví "đại sứ du lịch" của Nha Trang.

Bài hát "trái cây" của bà Mai sau đó được nhạc sĩ người Nam Phi David Scott (nghệ danh The Kiffness) phối lại thành một ca khúc hoàn chỉnh. Từ đó, bà Mai càng được nhiều người trên thế giới biết đến hơn.

Ngày 25/7, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Thinh - Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang - cho biết, quy định cấm bán hàng rong dọc b ờ biển Nha Trang đã có từ lâu. Tuy nhiên, do các cơ quan chức năng làm không quyết liệt nên tình trạng này vẫn tồn tại.

Theo ông Thinh, sau khi thu giữ hàng rong của bà Mai, lực lượng chức năng đã trả lại hàng hóa cho bà, đồng thời yêu cầu bà viết cam kết không tái diễn việc bán hàng rong dọc bờ biển Nha Trang.

Ông Thinh cho biết thêm, thời gian tới lực lượng chức năng của phường sẽ tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định cấm trên bờ biển Nha Trang, nhất là tình trạng bán hàng rong, nhằm xây dựng hình ảnh du lịch Nha Trang văn minh, thân thiện.