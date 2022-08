Asus và cái bắt tay cùng nhóm rapper Under The Hood: "Chơi lớn ngại zì"

Anh Phan và V#, bộ đôi rapper của tổ đội Under The Hood vừa chiêu đãi các fan sân khấu siêu "cháy" mang tên "Chơi lớn ngại zì" tại sự kiện ra mắt sản phẩm Vivobook mới 2022 của thương hiệu Asus. Nguồn cảm hứng để hai rapper tạo nên màn "song kiếm hợp bích" cực cool ngầu này chính là Asus Vivobook 14X/15X Oled, sản phẩm máy tính xách tay "đỉnh" bậc nhất dành cho Gen Z mùa back to school này. Bạn có thể làm quen ngay với bộ đôi siêu phẩm này TẠI ĐÂY.

Xưa nay, các rapper vốn chẳng ngán bất cứ chủ đề nào và có thể rap về mọi thứ trên trời dưới bẩn, nhưng "rap chiến" về máy tính xách tay thì mới có Anh Phan và V# mà thôi. Quả là "chơi lớn" quá rồi!

Vậy "nhả chữ" về máy tính xách tay thì sẽ thế nào? Xin thưa là bắt tai và gây nghiện chẳng kém các sản phẩm rap về tình yêu, lối sống mà chúng ta vẫn nghe. Trong "Chơi lớn ngại zì", các fan có thể bắt gặp những câu rap cực kỳ hay ho như "Back to school take note không cần phải ghi vô book"; "Dùng vừa tay, vừa cầm là cười ngay", "Có laptop xịn đem vô trường tạo nét"… Các bạn học sinh sinh viên thế hệ Z, những người đang rục rịch back to school sẽ cảm nhận được ngay tần số quen thuộc từ những ca từ này.

Vậy Vivobook 14X/15X Oled vừa được Asus ra mắt có gì hay ho mà khiến Anh Phan và V# "sát phạt" nhau đến vậy? Trả lời ngay là bộ đôi siêu phẩm này có tới 3 kỷ lục bậc nhất phân khúc: Hiệu năng mạnh hàng đầu phân khúc - Màn hình Oled sống động bậc nhất phân khúc - Pin mạnh hàng đầu phân khúc.

Về hiệu năng, Vivobook 14X/15X Oled mạnh mẽ hơn 2.7 lần so với thế hệ tiền nhiệm với vi xử lí Intel Core I thế hệ 12 dòng H Series hoặc AMD Ryzen 5000 dòng H Series, dung lượng lưu trữ lên đến 512GB SSD PCIe® 3.0, bộ nhớ 8GB RAM DDR4 có thể nâng cấp. Về giao diện, bộ đôi sở hữu màn hình Oled độ phân giải lên đến 2.8K, tần số quét 90Hz mượt mà, màu sắc chuẩn điện ảnh 100% DCI-P3. Thời lượng pin vượt trội hàng đầu phân khúc, cải thiện mạnh mẽ với 70Wh cho thời gian sử dụng bền bỉ, đi cùng với bộ nguồn 90W cho phép sạc nhanh. Ngoài ra, không thể không kể đến thiết kế mỏng nhẹ cùng loạt tính năng hiện đại: thiết kế bản lề mở 180 độ, cảm biến bảo mật vân tay cùng lớp vỏ diệt đến 99% vi khuẩn theo công nghệ Anti Bacterial Guard.

Đáng nói là dù có tới 3 kỷ lục dẫn đầu phân khúc đi kèm với thiết kế "xịn xò" nhưng Asus Vivobook 14X/15X Oled lại có giá cực kỳ "yêu thương". Do đó, các bạn trẻ Gen Z có thể yên tâm tậu ngay mà không sợ cháy túi.

"Chơi lớn ngại zì" - cái bắt tay của Asus cùng 2 chiến thần Anh Phan và V# là món quà "chơi lớn" dành riêng cho Gen Z, một thế hệ luôn khao khát bứt phá và luôn tìm kiếm những trải nghiệm "đỉnh của chóp". Muốn chơi hay thì phải chơi lớn, muốn chơi lớn ngay không đợi chờ, không độ trễ thì Asus Vivobook 14X/15X Oled chính là "cạ cứng" mà bạn trẻ nào cũng muốn có.

Mùa tựu trường này, các Gen Z còn chờ đợi gì mà không "tạo nét" với bộ đôi siêu phẩm Asus Vivobook 14X/15X Oled nhỉ? Vừa "đỉnh" hiệu năng lại vừa "chất" giao diện, đây chính là người bạn đồng hành sẵn sàng kề vai sát cánh để các bạn trẻ Gen Z chinh phục mọi nhiệm vụ, dù là học hành, làm việc hay giải trí.

Giữ vững vị thế tiên phong trong cuộc chơi lớn về laptop dành cho giới trẻ, Asus lại tiếp tục mang đến bộ đôi thiết bị công nghệ chứa trọn thế giới không chỉ đầy sắc màu, sống động mà còn cực mạnh mẽ, ấn tượng –Vivobook 14X/15X Oled mới. Sử dụng tinh thần thông điệp là "Chơi lớn ngại gì" hướng đến thế hệ năng động và phong cách như GenZ, Asus sẽ đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho các bạn trẻ về người bạn đồng hành toàn diện vừa đỉnh hiệu năng vừa chất giao diện. Hãy khám phá bộ đôi laptop cực chất này tại ĐÂY!

