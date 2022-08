Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Long Xuyên sale mạnh 50%++ mừng khai trương - Cơ hội làm đẹp “siêu tiết kiệm” có 1-0-2

Giảm sâu 50%++ và tặng voucher làm đẹp 1 TRIỆU nhân ngày khai trương

Ngày 06/08/2022, Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Long Xuyên chính thức khai trương "nhà mới" khang trang và hoành tráng hơn tại số 85 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang với ưu đãi làm đẹp khủng nhất trong năm.

Đến dự lễ khai trương và sử dụng các dịch vụ làm đẹp, khách hàng sẽ được giảm đến 50%++ chi phí tất cả dịch vụ cao cấp. Bên cạnh đó là cơ hội nhận Voucher làm đẹp có giá trị 1 TRIỆU ĐỒNG. Nhờ đó, mỗi khách hàng vừa tiết kiệm nhiều chi phí vừa có thể trải nghiệm những dịch vụ chất lượng cao.

SeoulSpa.Vn Long Xuyên giảm sâu dịch vụ 50%++ và tặng voucher làm đẹp 1 TRIỆU

Chưa hết, chi nhánh Long Xuyên còn tổ chức chương trình "Bốc Thăm May Mắn" vào ngày khai trương với cơ cấu giải thưởng giá trị như sau:

Giải Nhất: Bộ trang sức PNJ 20 TRIỆU + Thẻ làm đẹp 30 TRIỆU.

Giải Nhì: Bộ trang sức Bạc PNJ 5 TRIỆU + Thẻ làm đẹp Dịch vụ VIP 20 TRIỆU.

Giải Ba: Thẻ làm đẹp Dịch vụ VIP 10 TRIỆU + Bộ sản phẩm Inno Blanc 3 TRIỆU.

Ngoài ra, ngay tại lễ khai trương, SeoulSpa.Vn Long Xuyên còn "hào phóng" trao tặng vô vàn voucher làm đẹp, dịch vụ cao cấp và quà tặng hấp dẫn khác với tổng giá trị lên đến 400 TRIỆU.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn trong chương trình bốc thăm may mắn

Mãn nhãn với diện mạo mới - An tâm với chất lượng dịch vụ

Đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phái đẹp miền Tây, thương hiệu SeoulSpa.Vn đã trở nên quá quen thuộc với 50 chi nhánh đồ sộ tọa lạc khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có Long Xuyên, An Giang.

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm làm đẹp cho khách hàng, SeoulSpa.Vn Long Xuyên đã mạnh tay đầu tư xây dựng không gian làm đẹp rộng lớn, lên đến hàng trăm mét vuông. Được thiết kế theo 2 tông màu chủ đạo là trắng và hồng, không gian spa toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng và xứng tầm đẳng cấp spa quốc tế. Từ đó mang đến khách hàng cảm giác thư giãn và dễ chịu khi đến đây.

Kiến trúc hiện đại và không gian sang trọng của SeoulSpa.Vn Long Xuyên

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Long Xuyên còn đầu tư nhập mới hàng loạt trang thiết bị và công nghệ làm đẹp cao cấp. Từ đó mở ra nhiều dịch vụ làm đẹp an toàn, không xâm lấn và hiệu quả lên tới 90% sau liệu trình đầu tiên. Trong số đó có thể kể đến các dịch vụ thế mạnh tại chi nhánh như: Chăm Sóc Da Luxury - Đông Trùng Hạ Thảo (ĐTHT), Cải Thiện Mụn Laser E2X - ĐTHT, Tắm Trắng Phiến Hồng Hoa, Carboxy Thải Độc Da, Giảm Béo E-Sonic, Phục Hồi Huyết Thanh - ĐTHT, Seoul Whitening Phủ Trắng Face Nhau Thai Cừu - ĐTHT,...

Tất cả đều thực hiện theo quy trình chuyên biệt và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn Y khoa. Bên cạnh đó, khách hàng còn được chuyên gia giàu kinh nghiệm soi da và tư vấn dịch vụ phù hợp; các chuyên viên hướng dẫn chăm sóc da tại nhà và được cấp thẻ bảo hành dài lâu, bảo vệ mọi quyền lợi. Do vậy, SeoulSpa.Vn luôn đạt được sự an tâm và hài lòng cao nhất từ khách hàng.

Các dịch vụ tại SeoulSpa.Vn sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt cho từng khách hàng

Nếu có dự định tút tát nhan sắc, bạn hoàn toàn có thể tham khảo và đến trải nghiệm các dịch vụ tại Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn Long Xuyên trong ngày khai trương để nhận nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Thẩm mỹ viện SeoulSpa.Vn - Hệ thống làm đẹp hàng đầu Việt Nam

Quy mô 50 chi nhánh toàn quốc

Trụ sở chính: số 120 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, TP. HCM

Chi nhánh Long Xuyên: số 85 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Hotline đặt lịch & tư vấn: 1900 6947 - 0938.453.123

Website: https://seoulspa.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/Seoulspalongxuyen

