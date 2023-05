Apple Store sẽ sớm có mặt tại Việt Nam?

Trong thư khen Công an TP.HCM, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra khởi tố 27 vụ án, 78 bị can, thu giữ gần 50 kg ma túy tổng hợp các loại.