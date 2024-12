Apple sẽ ra mắt 4 sản phẩm trong năm 2025

Năm 2025 được dự đoán sẽ là một năm đầy ắp những đổi mới đáng chú ý từ Apple, khi mà gã khổng lồ công nghệ này đang ấp ủ kế hoạch làm mới dòng iPhone, tiến sâu hơn vào lĩnh vực nhà thông minh và nâng cấp đáng kể trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Hàng loạt sản phẩm mới đang được đồn đoán sẽ ra mắt trong năm tới, bao gồm các mẫu iPhone thế hệ mới, dòng máy Mac với chip M4 mạnh mẽ, một trung tâm điều khiển nhà thông minh và nhiều thiết bị khác.

iPhone 17 Air

Trong số đó, iPhone 17 dự kiến sẽ có một phiên bản đặc biệt siêu mỏng, được giới thạo tin gọi là iPhone 17 Air. Mẫu máy này được cho là sẽ mỏng hơn đáng kể so với các phiên bản Pro, với độ dày chỉ khoảng 6mm, một con số ấn tượng so với độ dày 8.25mm của iPhone 16 Pro hiện tại. Tuy mỏng nhẹ, iPhone 17 Air sẽ có màn hình 6.6 inch, nằm giữa kích thước của iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max. Do hạn chế về không gian, máy sẽ chỉ có một camera sau 48 megapixel và là một trong những thiết bị đầu tiên được trang bị modem 5G do Apple tự phát triển.

Bên cạnh iPhone 17 Air, Apple vẫn sẽ ra mắt iPhone 17 tiêu chuẩn, nhưng sẽ không có phiên bản iPhone 17 Plus. Các mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max cũng được đồn đoán sẽ có những thay đổi về thiết kế, bao gồm mặt lưng kết hợp giữa nhôm và kính để tăng độ bền, cùng với sự thay đổi trong bố cục camera. Toàn bộ dòng iPhone 17 sẽ được trang bị chip A19 và công nghệ màn hình ProMotion 120Hz trước đây chỉ có trên dòng Pro.

Concept iPhone 17 Air. Ảnh: MacRumors

AirPods Pro 3

Đối với dòng tai nghe, AirPods Pro thế hệ thứ 3 dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2025 với nhiều cải tiến về thiết kế. Dù chưa rõ hình dáng cụ thể, nhiều khả năng hộp sạc sẽ được làm mỏng hơn tương tự như AirPods 4. Chất lượng âm thanh và khả năng chống ồn chủ động (Active Noise Cancellation) được kỳ vọng sẽ được nâng cấp nhờ vào chip H thế hệ mới của Apple. Đã khá lâu Apple chưa giới thiệu chip âm thanh mới, vì vậy những tính năng mà chip mới mang lại rất được mong đợi. Thậm chí, có những tin đồn về việc AirPods Pro 3 sẽ được trang bị khả năng theo dõi nhịp tim và đo nhiệt độ cơ thể.

AirPods Pro 3 dự kiến được ra mắt cùng series iPhone 17. Ảnh: MacRumors

Thiết bị điều khiển nhà thông minh

Một sản phẩm đáng chú ý khác là Apple Command Center, một thiết bị hình vuông nhỏ gọn được thiết kế để điều khiển các thiết bị nhà thông minh, thực hiện cuộc gọi FaceTime, xem video và nhiều hơn nữa. Thiết bị này có vẻ như là phiên bản Echo Show của Apple, với màn hình 6 inch đủ nhỏ gọn để di chuyển giữa các phòng hoặc gắn lên tường.

Với mức giá phải chăng, người dùng có thể trang bị nhiều thiết bị Command Center trong nhà để quản lý hệ sinh thái nhà thông minh đang ngày càng phát triển. Command Center sẽ tích hợp các ứng dụng quen thuộc của Apple như Home, Calendar, Apple Music, Apple News và Apple Photos, nhưng sẽ không có App Store riêng. Khả năng gọi video và tích hợp sâu với Apple Intelligence cũng là những điểm nhấn của thiết bị này.

Concept thiết bị Apple Command Center. Ảnh: MacRumors

iPhone SE 4

Cuối cùng, iPhone SE thế hệ thứ 4 cũng được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều cải tiến đáng giá. Màn hình nhỏ và Touch ID sẽ là quá khứ, khi iPhone SE 4 được đồn đoán sẽ có màn hình OLED 6.1 inch và công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID, có thiết kế tương tự iPhone 14. Máy sẽ có một camera sau 48 megapixel, phần notch cho Face ID và cổng USB-C. Màn hình lớn hơn, công nghệ OLED, Face ID và camera độ phân giải cao hơn là những nâng cấp đáng chú ý so với các thế hệ SE trước.

iPhone SE 4 cũng được dự kiến sẽ là thiết bị đầu tiên của Apple sử dụng modem 5G tự phát triển và được trang bị chip A18 tương tự iPhone 16. Với chip A18 hỗ trợ Apple Intelligence, iPhone SE 4 sẽ có các tính năng như Genmoji, Image Playground, Writing Tools, Siri thông minh hơn và bộ nhớ RAM 8GB. Khi ra mắt, hiệu năng của iPhone SE 4 sẽ tương đương với iPhone 16. Hiện tại chưa có thông tin về việc Apple sẽ tăng giá sản phẩm này và iPhone SE vẫn được kỳ vọng sẽ có giá dưới 13 triệu đồng.

iPhone SE 4 giá rẻ mới. Ảnh: MacRumors

Với hàng loạt sản phẩm và tính năng đột phá được hé lộ, năm 2025 chắc chắn sẽ là một năm sôi động đối với Apple và cộng đồng người dùng công nghệ.