Apple sản xuất Mac mini M4 tại Việt Nam

Mới đây, trong video giới thiệu sản phẩm mới là chiếc Mac mini M4 trên kênh YouTube của dosdude1 vào ngày 9/11, dòng chữ "Made in Vietnam" (Sản xuất tại Việt Nam) bên cạnh dòng chữ "Designed by Apple in California" (Thiết kế bởi Apple tại California) xuất hiện rõ ràng trên hộp của chiếc máy Mac mini này. Trước kia, Việt Nam thường là điểm đến sản xuất cho những mặt hàng Apple đã được ra mắt từ lâu.

Trên hộp của chiếc Mac mini M4 mới ra mắt của Apple, có thể thấy rõ dòng chữ "Made in Vietnam".

Sự xuất hiện của Mac mini mới được lắp ráp tại Việt Nam thu hút sự chú ý bởi đây là dòng máy Mac đầu tiên từ Apple đáp ứng được tiêu chuẩn trung hòa carbon, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ môi trường của hãng. Máy được làm từ trên 50% nguyên liệu tái chế, bao gồm cả nhôm tái chế 100% cho vỏ máy, vàng tái chế 100% được sử dụng cho việc mạ trên tất cả các bo mạch do Apple thiết kế, cũng như nguyên tố đất hiếm tái chế 100% dùng trong tất cả các loại nam châm.

Đáng chú ý, nguồn điện dùng để sản xuất Mac mini cũng hoàn toàn từ năng lượng tái tạo. Apple đã ưu tiên sử dụng tàu biển để vận chuyển sản phẩm này nhằm cắt giảm lượng carbon phát thải. Việc sản xuất máy tại Việt Nam cho thấy khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kể trên của các cơ sở sản xuất trong nước.

Mac mini M4 là chiếc máy siêu nhỏ gọn có thể dễ dàng cầm nắm trên tay.

Còn không chỉ có Mac mini M4, Apple cũng đã giao nhiệm vụ lắp ráp các sản phẩm khác như Mac Studio, AirPods, HomePod Mini và Apple Watch cho Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có một số ít sản phẩm nhận được nhãn "Made in Vietnam" thay vì "Assembled in Vietnam", điều này phản ánh một giá trị gia tăng cho sản phẩm "made in", một điều không thường thấy ở những công ty lớn như Apple. Sản phẩm gần đây nhất có ghi dòng này là loa HomePod Mini ra mắt năm 2021.

Chiếc Mac siêu nhỏ gọn này phù hợp với mọi góc công việc và dễ dàng đặt ở bất cứ đâu.

Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 4, Tim Cook, CEO của Apple, đã cam kết mở rộng hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam thông qua việc tăng cường mua linh kiện và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Hiện nay, chuỗi cung ứng của Apple tại Việt Nam bao gồm 35 nhà cung cấp, 70 nhà máy và 250.000 công nhân. Apple đã phá bỏ định kiến về một Việt Nam chỉ biết làm gia công và khẳng định vị thế của mình trong nỗ lực xanh hóa và địa phương hóa chuỗi sản xuất.

Giá các phiên bản Mac mini M4 trên Apple Store Online Việt Nam.

Về giá cả, Mac mini M4 có giá khởi điểm từ 14,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 16GB và ổ cứng 256GB. Trong khi đó, nếu áp dụng chính sách trợ giá cho giáo dục của Apple thì giá mẫu Mac mini này chỉ còn 12.49 triệu đồng.